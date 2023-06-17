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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor!

Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Haziran 2023 - 11:38
kararı alarak evi terk etti. Çift, boşanma iddiasının ardından sessizliğini koruyor.

Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 1

Yıllar önce yayınlanan “Var Mısın Yok Musun?” yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin, uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapıyor.

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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 2

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ergin, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.

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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 3

EVİ TERK ETTİ
2017 yılında Murat Akyer ile nikah masasına oturan Nursel Ergin’in evliliğinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi.

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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 4

Oda TV’de yer alan habere göre, ünlü isim boşanma kararı alarak eşiyle yaşadığı evden ayrıldı.

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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 5

Daha önce sosyal medya hesabından eşiyle paylaşımlar yapan Ergin’in bir süredir fotoğraf paylaşmaması da takipçilerinin gözünden kaçmadı.

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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 6

Ünlü sunucu boşanma iddiasının ardından henüz bir açıklama yapmadı.

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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 7
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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 8
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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 9
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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 10
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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 11
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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 12
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Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor! - Sayfa 13

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