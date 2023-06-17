Ünlü sunucu Nursel Ergin evi terk etti, boşanıyor!

Yıllar önce yayınlanan “Var Mısın Yok Musun?” yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında sunuculuk yapmaya başlayan Nursel Ergin, uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının sunuculuğunu yapıyor.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Ergin, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi.