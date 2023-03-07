Ünlü sunucu evinin banyosunda doğurdu… İnanılmaz anları sosyal medya hesabından paylaştı

Bebek sahibi olmayı bekleyen anne baba adayları aylar boyunca doğum için plan yapıp çocuklarını dünyaya en uygun ve sağlıklı koşullarda dünyaya getirmek için uğraşıyor. Ama bazen tüm bu planlar ve hazırlıklar boş bir çabadan öteye gidemiyor…

Washington’da NBC News’da çalışırken tanışan iki ünlü Haber sunucusu Kasie ve Matthew, 2017’de evlenip mutlu bir yuva kurdular. TV sunucusu ertesi yıl oğluna hamile kaldı, ancak doğuma yaklaşırken bile ekranda görünmeye devam etti.�

Hatta o günlerde çok kilo aldığı için internet trollerinin de hedefi haline geldi. Ve bu saçma eleştirilere 8 aylık hamile olduğunu söyleyerek cevap verdi. Çirkin yorumlarda bulunan kişi ise utançtan Twitter hesabını çoktan silerek kayıplara karıştı…

Artık CNN’de haber sunuculuğu yapan ve ünün artıran 37 yaşındaki Kasie Hunt ve meslektaşı eşi 40 yaşındaki Matthew Rivera, ailelerini büyütüp bir çocuk daha istediler. Üç yaşındaki oğlu Mars’tan sonra bir kez daha hamile kalan Kasie Hunt, sezaryen yoluyla doğum yapmaya karar vermiş ve planlarını da buna göre yapmıştı. Heyecan içinde yeni bebeklerini bekleyen ve sezaryen tarihi için gün sayan çift, başlarına gelecek inanılmaz anlara ve büyük sürprize hiç hazırlıklı değillerdi.

Sezaryenine 24 saat kala sancısı başlayan Kasie Hunt ve Matthew Rivera, neye uğradıklarını şaşırdılar: Kasie’nin sancıları giderek şiddetlendi ve çift daha 911 acil servis numarasını çevirip yardım bile isteyemeden doğum gerçekleşti. Üstelik sancı çeken Kasie o anda banyodaydı ve bebeğini banyo fayanslarının üzerinde doğurdu. Sağlık ekipleri eve ulaştıklarında karşılaştıkları manzarayla şaşkına döndüler. Ünlü sunucu ve eşi yeni doğan minik kızlarını kucaklarına almış, hâlâ banyoda onları bekliyordu…

Çiftin ilk çocukları Mars artık 3 yaşında

1 Mart’ta gerçekleşen bu mucize gibi doğumun ardından oldukça sağlıklı olan kız çocuklarına Grey Hunt Rivera adını veren çift “Dört kişilik bir aile olarak devam edecekleri yeni yaşamları için çok mutlu ve heyecanlıyız” açıklamasını yaptılar. Ve bu heyecanlı doğum hikâyesinin her anını Instagram’dan paylaşarak hayranlarına tüm olup biteni fotoğraflı kanıtlarıyla aktardılar.

Kasie Hunt, doğum yaptıktan sonra tedbiren bebeğiyle birlikte hastaneye kaldırıldı

Kasie, hamilelik haberlerini ilk olarak geçen aralık ayında oğlu Mars’ın “ağabey olmak için sabırsızlanamayacağını” söyleyerek paylaşmıştı. 13 dakika süren heyecanlı bir macerayla doğan kızı ve 3 yaşındaki oğlu Mars’ın doğumdan sonra hastanede çekilen fotoğraflarını da paylaşan ünlü sunucu zorlu doğum macerası boyunca ona yardımcı olan sağlık ekibine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Washington DC itfaiyesi ve sağlık görevlilerinin eve girdikleri anda kollarında yeni doğmuş bebeğiyle banyo zemininde oturan Kasie Hunt’a bakakaldıkları fotoğraf da bu heyecanlı başlayıp mutlu sonla biten hikâyenin anısı olarak tarihe kaydedilmiş oldu…

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.