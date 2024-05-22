Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in oğluna bakıcı şiddeti

‘PİSLİĞİ AĞZINA GÖTÜRMESİN DİYE…’

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in 3 yaşındaki oğlunun bakıcısı tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberinde yer alan iddiaya göre geçtiğimiz temmuz ayında bakıcısının gözetiminde parkta oynayan 3 yaşındaki Ali E.’nin darp edildiğini komşuları ihbar etti. Durumu öğrenen eski basketbolcu baba Erden Eryüz ve eşi Cansu Canan Özgen karakola giderek yabancı uyruklu bakıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakıcı, ifadesinde aynı zamanda hemşire olduğunu ve çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğünü, bunun üzerine eline vurduğunu iddia etti. Savcılık, bakıcı hakkında “basit yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.