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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in oğluna bakıcı şiddeti

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in oğluna bakıcı şiddeti
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Mayıs 2024 - 16:34

Sunucu Cansu Canan Özgen’in 3 yaşındaki oğlunun, bakıcısı tarafından dövüldüğü iddia ediliyor. Sunucuyu arayan komşuları “Parkta oynayan çocuğunu bakıcısı dövdü” diye ihbar etti. Durumu öğrenen Özgen ve eşi, yabancı uyruklu bakıcıdan şikâyetçi oldu.

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in oğluna bakıcı şiddeti - Sayfa 1

‘PİSLİĞİ AĞZINA GÖTÜRMESİN DİYE…’

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in 3 yaşındaki oğlunun bakıcısı tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Armağan Yılmaz’ın haberinde yer alan iddiaya göre geçtiğimiz temmuz ayında bakıcısının gözetiminde parkta oynayan 3 yaşındaki Ali E.’nin darp edildiğini komşuları ihbar etti. Durumu öğrenen eski basketbolcu baba Erden Eryüz ve eşi Cansu Canan Özgen karakola giderek yabancı uyruklu bakıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakıcı, ifadesinde aynı zamanda hemşire olduğunu ve çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğünü, bunun üzerine eline vurduğunu iddia etti. Savcılık, bakıcı hakkında “basit yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen soluğu adliyede aldı. 21 Temmuz 2023 günü Cansu Canan Özgen’in 3 yaşındaki oğlu Ali E. Bakıcısı Uktamoy M. ile birlikte Eyüp’te bulunan parka gitti.

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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in oğluna bakıcı şiddeti - Sayfa 3

Parkta oyun oynayan Ali E. bir süre sonra iddiaya göre bakıcısı tarafından darp edildi. Olayın görgü tanıklarından bir kişi, Ali E.’nin babası Erden Eryüz’ü aradı.

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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in oğluna bakıcı şiddeti - Sayfa 4

Durumu öğrenen ünlü sunucu Cansu Canan Özgen ve eski basketbolcu eşi Erden Eryüz polis merkezine giderek bakıcıdan şikayetçi oldu.

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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in oğluna bakıcı şiddeti - Sayfa 5

Uktamoy M. karakoldaki ifadesinde, 6 aydır Ali’nin bakıcısı olduğunu kendisine bu zamana kadar hiç vurmadığını evladı gibi kendisini sevdiğini söyledi. Ali’nin parkta köpek pisliğini eline aldığını yutabileceği kaygısıyla eline vurduğunu, ağzına pisliği alma ihtimaline karşın yanaklarından tutarak ağzını açmaya çalıştığını iddia etti.

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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in oğluna bakıcı şiddeti - Sayfa 6

Uktamoy M. hemşire olduğu için çocuğun zararlı bir madde yutması sonrası sağlık sorunu yaşamaması için böyle bir şey yaptığını söyledi.

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Yüzüne tokat atmadığını eliyle yanağını açmak için ağzını sıkıştırdığını ifade etti.

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ŞİKAYETÇİYİM

Baba Erden Eryüz ifadesinde bakıcının 6 aydır yanlarında olduğunu ifade ederek, bakıcılarının oğlunu parka götürdükten sonra eve geldiğini, komşularının bakıcısının kendisini arayarak Uktamoy M.’nin çocuklarına tokat atıp darp ettiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

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1 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianame sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı.

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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen’in oğluna bakıcı şiddeti - Sayfa 10

İddianamede şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği, dava açmak için yeterli delilin oluştuğu kaydedildi. Şüpheli hakkında “Basit Yaralama” suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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