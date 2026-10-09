Ünlü Şarkıcıdan Örnek Davranış! Kazancını Köpeklerinin Yuvasına Harcadı

Hayvanlara olan sevgisiyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Ceylan Ertem, bu kez köpekleri için yaptığı anlamlı yatırımla dikkat çekti. Ünlü sanatçı, telif gelirlerini köpeklerinin daha konforlu ve güvenli bir ortamda yaşayabilmesi için değerlendirdi ve onlar için özel bir konteyner ev hazırlattı.

Köpeklerinin ihtiyaçlarını ön planda tutan Ertem, yeni yuvalarının hazırlık sürecini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sanatçının paylaşımı, hayvanseverlerden ilgi gördü.

“Belki Kendime Ev Alam adım Ama Çocuklarıma Aldım”

Kazandığı telif gelirlerini nasıl değerlendirdiği merak edilen Ceylan Ertem, “Ceylan’ın telifleri nereye gidiyor?” sorusuna esprili ve bir o kadar da duygusal bir yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, “Buyrun… Belki kendime ev alamadım ama çociklerime aldım” sözleriyle köpekleri için aldığı konteyner evi gösterdi. Ertem’in bu sözleri, hayvanlarına duyduğu sevgiyi bir kez daha ortaya koydu.

Köpekleri İçin Her Detayı Düşündü

Bahçesine yerleştirilen konteyner evin içini köpeklerinin ihtiyaçlarına göre düzenleyen Ertem, onların rahat edebilmesi için pek çok ayrıntıyla ilgilendi. Yeni yaşam alanında yataklar, renkli örtüler, halılar ve oturma alanları yer aldı.

Bakım malzemelerinden taraklara, mendillerden diğer ihtiyaçlara kadar pek çok eşyayı da yeni eve taşıyan sanatçı, hazırlıkların henüz tamamlanmadığını belirtti.

Süreci anlatan Ertem, “Dün geldi; hemen temizleyip yataklarını yerleştirdim. Bize de bir iki koltuk. Tarakları, bakım malzemeleri, mendilleri, halıları da yerlerini aldı efenim. Daha süslemelerim bitmedi elbet” ifadelerini kullandı.

Hayvanseverlere Çağrıda Bulundu

Köpeklerine güvenli ve huzurlu bir yaşam sunmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirten Ceylan Ertem, takipçilerine de anlamlı bir çağrıda bulundu.

Ertem, “Onlara güzel, güvenli bir hayat verebilmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Siz de bu zor günlerde bir tanesini bile kurtarıp yuva olsanız, ne şahane olur” sözleriyle hayvan sahiplenmenin önemine dikkat çekti.

Hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için yaptığı bu hareketle gündeme gelen Ceylan Ertem, köpekleri için hazırladığı yeni yuvasıyla hayvanseverlere de örnek oldu. Sanatçının mesajı, bir hayvana güvenli bir yuva sağlamanın önemini bir kez daha hatırlattı.