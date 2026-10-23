Ünlü Şarkıcı Nev’den Kötü Haber! Yeniden Entübe Edildi

“Mühürlü Kaderim” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Nev’in sağlık durumuyla ilgili endişelendiren bir gelişme yaşandı. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören sanatçının yeniden entübe edildiği açıklandı. Menajeri İlker Ercan, Nev’in sevenlerinden dua istedi.

Nev’in tedavisi sürüyor

Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Nev’in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Daha önce iki gün boyunca entübe edildiği belirtilen sanatçının, yeniden entübe edildiği öğrenildi.

Menajerinden açıklama geldi

Nev’in menajeri İlker Ercan, Posta.com.tr’den Sinem Paksoy’a yaptığı açıklamada, sanatçının dün itibarıyla yeniden entübe edildiğini belirtti.

Ünlü şarkıcının sağlık durumuna ilişkin gelişmeler sevenleri tarafından yakından takip edilirken, sanatçının hayranları kendisinden gelecek iyi haberleri bekliyor.