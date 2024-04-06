Ünlü şarkıcı mesleğini değiştirdi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren şarkıcı Yeşim Erçetin, evlenip Amerika’ya yerleşmişti. Erçetin, Miami’de doğum koçu oldu. Şarkıcı doğumlara da girdiğini söyledi.
Şarkıcı ve manken Yeşim Erçetin geçtiğimiz yıllarda aşk yaşadığı Fevzi Kardeseci ile Miami’de nikah masasına oturmuştu.
DOĞUMLARA GİRDİĞİNİ SÖYLEDİ
Evlenip Amerika’ya yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, şarkıcı Yeşim Erçetin Miami’de doğum koçu oldu. Erçetin, doğumlara da girdiğini söyledi.