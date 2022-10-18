Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu’dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu

“ALTIN ÇIRILÇIPLAK”

Mutlu’nun turuncu elbisesi ile verdiği poz, kısa süre içerisinde hayranlarının büyük ilgisini çekti. İddialı bir poz veren Mutlu’nun belden aşağı verdiği dekolteye adeta yorum yağdı. Takipçileri fotoğraf için, “Altın çırılçıplak” yorumu yaptı.