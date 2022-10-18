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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu’dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu’dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu
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18 Ekim 2022 - 13:13

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, yeni çıkacak şarkısının kapak fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Mutlu’nun belden aşağıdan verdiği dekolte, hayranlarının dikkatine takıldı. Mutlu’ya “Altın çırılçıplak” yorumları yapıldı.

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 1

Ünlü şarkıcılar, kış aylarına girilirken yeni şarkılarını peş peşe duyurmaya devam ediyor. Şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu ‘Kusura Bakma’ adını verdiği yeni şarkısı için stüdyoya girdi.

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 2

21 Ekim’de yayınlanacak olan şarkısına aynı zamanda klip çeken Lerzan Mutlu, klip için verdiği kapak pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 3

“ALTIN ÇIRILÇIPLAK”

Mutlu’nun turuncu elbisesi ile verdiği poz, kısa süre içerisinde hayranlarının büyük ilgisini çekti. İddialı bir poz veren Mutlu’nun belden aşağı verdiği dekolteye adeta yorum yağdı. Takipçileri fotoğraf için, “Altın çırılçıplak” yorumu yaptı.

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 4

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 5

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 6

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 7

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 8

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 9

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 10

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 11

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 12

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 13

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 14

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 15

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 16

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 17

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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'dan cesur paylaşım! Takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu - Sayfa 18

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