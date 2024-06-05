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Ünlü şarkıcı Halsey ölümcül hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu

Ünlü şarkıcı Halsey ölümcül hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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05 Haziran 2024 - 15:50

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, lösemiyle mücadele ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama duyurdu.

Ünlü şarkıcı Halsey ölümcül hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu - Sayfa 1

Bir süre önce yollarını ayırdığı Alev Aydın’dan Ender Ridley adını verdiği bir oğlu olan Halsey, sosyal medya üzerinden bir paylaşarak geçirdiği zor günleri anlattı.

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Ünlü şarkıcı Halsey ölümcül hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu - Sayfa 2

Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey’in paylaşımına; The Leukemia & Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesi hayranlarını meraklandırdı.

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Ünlü şarkıcı Halsey ölümcül hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu - Sayfa 3

Paylaşımında net bir açıklama yapmayan ancak lösemi tedavisi gördüğüne dair işaretler veren Halsey, “Uzun hikayenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikayenin uzunu bir albüm yazdım” dedi.

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Ünlü şarkıcı Halsey ölümcül hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu - Sayfa 4

Albümünün adının The End (Son) olduğunu da duyuran ünlü şarkıcı, hem hastanede tedavi görürken hem de stüdyoda şarkılarını seslendirirken çekilen görüntülerini takipçileri ile paylaştı.

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Ünlü şarkıcı Halsey ölümcül hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu - Sayfa 5

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, “Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum. Kendime iyileşmek için 2 yıl veriyorum. 30 yaşına gelince baştan doğacağım ve yine enerji dolu ve çok havalı olacağım” ifadelerini kullandı.

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Ünlü şarkıcı Halsey ölümcül hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu - Sayfa 6

Şarkıcının, paylaştığı videolarda hastanede bulunması ve “Bugün tedavinin ilk günü” demesi dikkatlerden kaçmadı.

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Ünlü şarkıcı Halsey ölümcül hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu - Sayfa 7

Diğer yandan Halsey, daha önce Ehlers Danlos Sendromu, Sjogren sendromu, mast hücre aktivasyon sendromu ile birlikte postural ortostatik taşikardı sendromu olduğunu açıklamıştı.

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Ünlü şarkıcı Halsey ölümcül hastalıkla mücadele ettiğini duyurdu - Sayfa 8
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