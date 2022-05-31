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Ünlü rapçi Cardi B yatın batışını sosyal medyada paylaştı: “Aman tanrım… Hepiniz görüyor musunuz?”

Ünlü rapçi Cardi B yatın batışını sosyal medyada paylaştı: “Aman tanrım… Hepiniz görüyor musunuz?”
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31 Mayıs 2022 - 13:42
Amerikalı ünlü rapçi Cardi B tatildeyken bir yatın batma anını görüntüledi. Video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Grammy ödüllü 29 yaşındaki şarkıcı, lüks tatil villasındayken yatın batmasına çığlıklar atarak tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü rapçinin çektiği videoda şunlar söylediği duyuldu:

“Bu ne be. Aman Tanrım… Batıyor. Hepiniz görüyor musunuz? Aman Tanrım. Hiçbir şey yapamıyorlar. Onu kurtarabilecek daha büyük bir gemi yok mu? Gitti! Gitti! Güle güle! Aman Tanrım, gitti!”

Cardi B söz konusu videoyu Twitter hesabından, “Bir yatın batışını izlediğime gerçekten inanamıyorum” ifadeleriyle paylaştı.

GÖZÜMÜN ÖNÜNDE BATTI

Ünlü rapçi daha sonra paylaştığı bir başka videoda yatın boş olduğunu ve kimsenin yaralanmadığını söyledi. Müzisyen aynı videoyu Instagram hikayesine de koydu ve “Koca bir yat gözümüzün önünde battı” diye yazdı.

1,5 MİLYON İZLENDİ

Instagram hesabında yatın battığı yeri tespit etmek için inceleme yapan dalgıçların videosunu da paylaşan Cardi B, “Bu k*****k çok aşağı gitti! SüngerBob onu açık artırmaya çıkaracak” diyerek espri yaptı.

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