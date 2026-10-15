Ünlü oyuncudan örnek davranış! Hırkasını çıkarıp sokak köpeklerini kurtardı

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken ünlü oyuncu Naz Elmas’ın duyarlı davranışı dikkat çekti. Anadolu Yakası’nda gerçekleştireceği bir görüşme için evinden çıkan Elmas, yoğun trafik nedeniyle saatlerce yolda mahsur kaldı. Ancak yağmur altında soğuktan titreyen iki sokak köpeğini fark eden oyuncu, kendi programını bir kenara bırakarak hayvanların yardımına koştu. Görüşmesini iptal eden Elmas, iki köpeği otomobiline alarak veterinere götürdü ve ardından güvenli bir barınağa yerleştirilmeleriyle ilgilendi.

İstanbul’da Sağanak Hayatı Felç Etti

İstanbul’da etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış, birçok noktada su baskınlarına ve trafik yoğunluğuna neden oldu. Yağış nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, günlük yaşam da olumsuz etkilendi.

Yağıştan etkilenen isimlerden biri de oyuncu Naz Elmas oldu. Anadolu Yakası’nda bir görüşmeye gitmek üzere otomobiliyle yola çıkan Elmas, yoğun trafik nedeniyle uzun süre ilerleyemedi.

Ancak oyuncunun yolculuğu sırasında karşılaştığı manzara, günün planlarını tamamen değiştirdi. Yağmurun altında ıslanmış ve soğuktan üşüyen iki sokak köpeğini gören Elmas, hayvanları kendi hâllerine bırakmayarak harekete geçti.

Hırkasını Çıkarıp Köpekleri Kuruladı

İki sokak köpeğinin yağmur altında zor durumda olduğunu fark eden Naz Elmas, vakit kaybetmeden hayvanların yardımına koştu. Köpekleri otomobiline alan oyuncu, üzerindeki hırkayı çıkararak onları kuruladı.

Hayvanların soğuktan etkilendiğini gören Elmas, daha sonra en yakın veterinere gitti. Köpeklerin sağlık kontrolleriyle yakından ilgilenen oyuncu, tedavi sürecinde de yanlarından ayrılmadı.

Yaşananlar sırasında kendi programını ikinci plana atan Elmas’ın, önceliğini hayvanların güvenliğine ve sağlık durumlarına verdiği belirtildi.

İki Can İçin Toplantısını İptal Etti

Naz Elmas’ın duyarlı davranışının en dikkat çekici ayrıntılarından biri de planladığı görüşmeden vazgeçmesi oldu. Saatlerce iki köpekle ilgilenen oyuncu, Anadolu Yakası’nda gerçekleştireceği toplantısını iptal etti.

Veterinerde yapılan kontrollerin ardından köpeklerin karınlarını doyuran Elmas, hayvanların güvenli bir yere yerleştirilmesi için de harekete geçti.

Oyuncu, iki köpeği daha sonra bir hayvan barınağına götürdü. Barınağın koşullarını gördükten ve hayvanların güvende olduklarından emin olduktan sonra bölgeden ayrıldı.

Naz Elmas: “Çok Üşümüşlerdi, İçim Rahatladı”

Yaşadıklarını anlatan Naz Elmas, sokak hayvanlarının özellikle yağışlı ve soğuk havalarda korunması gerektiğine dikkat çekti.

Oyuncu, iki köpeğin durumunu ve kendileri için yaptıklarını şu sözlerle anlattı:

“Canlarım çok üşümüşlerdi. Veterinere götürdüm, serum yediler. Karınlarını doyurduk. Ben de toplantıma gidemedim, iptal ettim. Daha sonra hayvan barınağına götürüp bıraktım. Yerlerinin çok iyi olduğunu görünce içim rahatladı. Bu havalarda dışarıda kalan hayvanlara lütfen sahip çıkalım.”

Elmas’ın açıklaması, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarında karşı karşıya kaldığı zorlukları bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle şiddetli yağış ve soğuk havalarda yiyecek ve barınma imkânı bulmakta zorlanan hayvanlar için duyarlılığın önemine dikkat çekildi.

Sokak Hayvanları İçin Duyarlılık Çağrısı

İstanbul’da sel ve su baskınlarının yaşandığı bir günde Naz Elmas’ın iki sokak köpeğinin yardımına koşması, hayvanların korunması konusunu yeniden gündeme getirdi.

Yağışlı havalarda sokak hayvanlarının kuru ve güvenli alanlara ulaşabilmesi, beslenme ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlık sorunları yaşadıklarında veteriner desteği alabilmeleri büyük önem taşıyor.

Elmas’ın kendi planını iptal ederek iki köpekle ilgilenmesi, zor hava koşullarında hayvanların da yardıma ihtiyaç duyduğunu hatırlattı. Oyuncunun özellikle dışarıda kalan hayvanlara sahip çıkılması yönündeki çağrısı da dikkat çekti.

Yeni Projeleri Değerlendiriyor

Öte yandan bir süredir kendisine gelen proje tekliflerini değerlendiren ve senaryo okumalarını sürdüren Naz Elmas, kariyerine ilişkin gelişmelerle de gündemde.

Yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten oyuncu, gelen teklifleri titizlikle incelediğini ifade etti. Elmas, yeni çalışmalarına ilişkin sorulara ise “Bakalım, her şeyin hayırlısı olsun” yanıtını verdi.

İstanbul’daki sağanak sırasında yaşanan olayla gündeme gelen Naz Elmas, iki sokak köpeğinin güvenli bir yere ulaşması için gösterdiği çabayla dikkat çekti. Oyuncunun davranışı, özellikle zor hava koşullarında sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.