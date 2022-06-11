Ünlü oyuncudan doğum gününe özel bikinili kutlama! Paylaşımlarına yorum yağdı
İngiliz asıllı ABD’li oyuncu ve model Emily Ratajkowski, 31’inci yaşını Meksika Tulum’da kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilde kutladı. Ratajkowski, zürefa desenli bikinisiyle adından söz ettirdi.
İngiliz asıllı ABD’li oyuncu ve model Emily Ratajkowski, modellikle başladığı kariyerine oyunculukla devam ediyor.
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ABD’li model ve tasarımcı Emily Ratajkowski, 31’inci yaşını Meksika Tulum’da kız arkadaşlarıyla çıktığı tatilde kutladı.
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Model, kaldığı otelin reklamını yaparak kutlamayı bedavaya getirdi. Yeni yaş pozlarında da kendi plaj giyim markası Inamorata’nın 2 bin 900 TL’lik zürafa desenli yeni bikinisini giydi.
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Pozlarını sosyal medyadan paylaşan güzele yorum ve beğeni yağdı.
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İşte o pozlar…
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