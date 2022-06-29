Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor

Ünlü oyuncu Berna Keskin, Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül’ün yapımcılığını üstlendiği yeni dizi Leylifer’in oyuncu kadrosuna dahil oldu

Oyuncu Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun yapımcılığını üstlendiği “Leylifer” isimli dizinin oyuncu kadrosu belli oldu.

Metin Balekoğlu’nun yöneteceği dizide Can Verel başrolde yer alacak. Geçmişte birçok başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu Berna Keskin de günlük olarak yayınlanacak dizinin kadrosuna dahil oldu.

Senaristligini Nihan Eren’in üstlendiği dizide, Berna Keskin oyunculuk kariyerine ‘Leylifer’ dizisiyle devam edecek