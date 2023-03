Ünlü oyuncu, emekli olunca yerini kızına bırakacak: Yüzünde annesinin güzelliğinden izler var

UZUN SÜRE GÜZELLİĞİN SİMGESİ OLMUŞTU

Bu fiziksel özelliklere sahip olan oyuncu, tam 30 yıl boyunca “en güzel” unvanını, arada sırada başkalarıyla paylaşsa da kimselere kaptırmadı. Hatta onun gibi açık tenli, mavi gözlü ve koyu renk saçlı kadınlar tanımlanırken bile hep onun “gibi güzel” olduğu söylendi hep.

Elbette köprülerin altından çok sular aktı, yıllar geçti. O efsane gençlik görünümü yerini daha olgun bir güzelliğe bıraktı. O ünlü oyuncu hala güzel ama görünüşe göre bu mirasını iki kızına da geçirmiş. Özellikle de biri, son bir yıldır gösteri dünyasında usul usul ilk adımlarını atmaya çoktan başladı bile. Katıldığı bir etkinlikte kendisine eşlik eden küçük kızı o gecenin yıldızı oldu deyim yerindeyse.

ANLATTIKLARI DERS NİTELİĞİNDE: Ünlü oyuncu, belgeselde hayatının en çarpıcı bazı sırlarını ilk kez gözler önüne serdi.

Tabii ki anladınız, geçen yılın son döneminden bu yana gündemin ilk sıralarında yer alan Brooke Shields’ten söz ettiğimizi. Kendisine çocuk yaşta ün kazandıran Pretty Baby (Güzel Bebek) adlı 1978 tarihli filmle aynı adı taşıyan belgesel, onun bu kadar konuşulmasının nedeni. O belgeselde öyle çarpıcı itiraflarda bulundu ki Shields, anlattıkları, sinema sektörüne girmeye hazırlananlara ders olacak türden.

KIZININ GÜZELLİĞİ ONU GÖLGEDE BIRAKTI

Lana Wilson’ın yönetmenliğini yaptığı belgesel ilk kez Sundance Film Festivali’nde seyirci karşısına çıktı. Sonra da ABD’nin çeşitli kentlerinde film için galalar düzenlenmeye başladı. Bunlardan biri de New York’ta yapıldı. Başta Brooke Shields olmak üzere filme emeği geçen herkes o galadaydı. 57 yaşındaki Shields’ı galada küçük kızı Grier Hammond Henchy ile kocası, film yapımcısı Chris Henchy yalnız bırakmadı.

Brooke Shields, belgeselin “esas kızı” olarak elbette ön saflardaydı ve gecenin yıldızı olması bekleniyordu. Ama bu kez kırmızı halıda ondan rol çalan biri vardı… Hemen hatırlatalım, bu durum Shields’ı üzmedi, tam tersine gururlandırdı. Çünkü, kendisini gölgede bırakan kişi Chris Henchy ile evliliğinden dünyaya gelen iki kızından küçüğü olan Grier Hammon’dı.

HENÜZ 16 YAŞINDA

Henüz 16 yaşında olan genç kızın en dikkat çeken özelliği, bire bir kopyası olmasa da annesinin gençlik yıllarından izler taşıyan güzelliği oldu. Tabii bir de annesini bile geride bırakan boyu. Yeri gelmişken, Hollywood’un en uzun boylu yıldızlarından biri olan Brooke Shields’ın boyunun 1.83 olduğunu hatırlatalım.

Henüz 16 yaşında olan kızı Grier Hammond ise görünüşe göre bu konuda daha şimdiden annesini geride bıraktı. Çünkü her ikisi de topuklu ayakkabı giydiği halde Grier, Brooke Shields’ten daha uzun boylu görünüyordu.

DURU GÜZELLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Annesinin, yanına alıp gururla poz verdiği Grier, o gece için koyu kırmızı renkte klasik kesim bir pantolon ve ceket takım tercih etti. Görünümünü siyah; yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı. Genç kız, doğal kızıl saçlarını ise at kuyruğu şeklinde topladı.

Grier Hammond Henchy öylesine genç ve öylesine duru bir görünüm sergiliyordu ki, kırmızı halıda fotoğrafçılar zaman zaman onu tek başına görüntülemek istedi.

KOCASI DA YANINDAYDI: Brooke Shields’e o gecede kızı Grier’ın yanı sıra mutlu bir evlilik sürdürdüğü kocası Chris Henchy de eşlik etti. Çiftin 19 yaşındaki kızı Rowan Francis ise artık ailesinden ayrıldığı ve yüksek öğrenim görmek için başka kente gittiği için kırmızı halıda yer alamadı.

GEÇEN YIL BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Grier Hammond ünlü bir anne ve sektörün içinden olan yapımcı bir babanın kızı olduğu için zaten bu ışıltılı dünyanın içine doğdu. Ama onun gösteri dünyasıyla ilgisi sadece bununla sınırlı değil. Çünkü genç kız, kısa bir süre önce modellik deneyimi de yaşadı. Geçen yıl annesi Brooke Shields ile birlikte Victoria’s Secret’ın Anneler Günü için hazırladığı özel bir çekimde objektif karşısına geçti.

Görünüşe göre Grier, moda dünyasında kariyer yapmaya hevesli. Brooke Shields, bu çekimin ardından People’a verdiği röportajda küçük kızı Grier’ın, moda dünyasına ilgi duyduğunu söylemişti. Bu çekimden önce kızına, kendisiyle birlikte bir kampanyada görev almayı isteyip istemediğini sordu. Kızından olumlu yanıt aldığında hissettiklerini de “Duygusal anlamda çok güzel bir süreçti” diyerek ifade etti.

Brooke Shields, o röportajda aslında küçük kızının moda dünyasına adım atmasına karşı direndiğini saklamadı. Ama sonra Grier’ın küçük yaşına rağmen kendini idare edebildiğini görünce ne kadar güçlü bir karakteri olduğunu fark ettiğini sözlerine ekledi. “Bu yüzden bu işin onu yiyip bitireceğini düşünmüyorum. Grier ile birlikte kamera karşısında olmak gerçekten eğlenceliydi” diye konuştu ünlü yıldız.

BÜYÜK KIZI OKUMAK İÇİN EVDEN AYRILDI

Brooke Shields ile Chris Henchy’nin, Grier dışında 19 yaşında Rowan Francis adında bir kızı daha bulunuyor. Fakat çiftin büyük kızı bir süre önce yüksek öğrenim için evden ayrıldı. Hatta Shields, kızının artık büyüdüğünü ve okumak için de olsa ‘yuvadan uçtuğunu’ sosyal medya hesabından gözyaşları içinde duyurmuştu.

Geçen yılın ağustos ayında Rowan’ı okuduğu Wake Forest Üniversitesi’ne uğurlayan Shields, paylaştığı videoda ‘Bu çok zor’ demişti. Instagram’da 3.8 milyon takipçisi bulunan Shields, Kuzey Carolina’da okuyan kızı Rowan’ın gidişini kabullenmenin kolay olmadığını belirtti.

‘ONLARI BÜYÜTÜYORSUNUZ, SİZİ BIRAKIYORLAR’

Shields, kızının bu yıl ikinci sınıfta olduğunu hatırlatarak “İkinci seferinde bunun daha kolay olacağını düşünmüştüm. Çünkü o bir süredir bizden uzakta” dedi. Shields, kızının yaz tatilini kendileriyle birlikte geçirdiğini hatırlattı. Bu arada da ünlü oyuncunun gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Shields “Bu çok zor. Onu şimdiden özledim. Bizim bebeklerimiz. Onları büyütüyorsunuz ve sonra onlar sizden ayrılıyor” diyerek sözlerini sürdürdü.

İLK EVLİLİĞİ BAŞARISIZ OLDU: İlk evliliğini 1997 ile 1999 arasında bir dönemin tenis yıldızı Andre Agassi ile yapan Brooke Shields, 2001 yılından bu yana Chris Hency ile evli.

YÜKSEK ÖĞRENİME ÖNEM VERİYORLAR

Brooke Shields de her he kadar küçük yaşından bu yana oyunculuk kariyerini sürdürüyor olsa da Hollywood’un üniversite mezunu yıldızlarından biri. Princeton Üniversitesi’nde Fransız edebiyatı okudu ünlü oyuncu. Eşi Chris Hency de New Mexico Üniversitesi’nden mezun.

KIRMIZI MEZUNİYET ELBİSESİYLE GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Brooke Shields ile ilk göz ağrısı Rowan, genç kızın lise mezuniyetinde giydiği kıyafet nedeniyle de birlikte gündeme gelmişlerdi. Rowan Hency, annesi Brooke Shields’ın 23 yıl önce bir Altın Küre töreninde giydiği kırmızı gece elbisesini giydi. Bu seçim, Shields’i de hem sevindirdi hem de duygulandırdı.

Brooke Shields, kızı Rowan’ın mezuniyet töreni için seçtiği bu kırmızı elbiseyi 1998 yılında Altın Küre adayı olarak katıldığı bir törende giymişti. Ünlü oyuncu, Instagram sayfasında kızı Rowan’ın, yıllar önce kendisinin giydiği elbiseyle çekilen fotoğrafını paylaşıp duygusal bir mesaj yazdı.

1998 ALTIN KÜRE TÖRENİNDE GİYMİŞTİ

Brooke Shields “1998’de Altın Küre’ye aday gösterildiğimde bu elbiseyle gittiğim Altın Küre töreninin çok özel olduğunu düşünmüştüm. Fakat hiçbir şey, kızımın mezuniyet töreninde bu kıyafeti giydiğini görmeye hazırlayamazdı” diye yazdı. Bu paylaşıma Brooke Shields’in takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.