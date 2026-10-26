Ünlü kabadayı Berber Yaşar’ın hayatı film oluyor! Yapımcılardan Yaşar Aktürk’e teklif

Kilis’ten dünyaya uzanan sıra dışı yaşam öyküsü beyaz perdeye taşınabilir

Bir dönemin tanınan isimlerinden, iş insanı ve hayırsever Yaşar Aktürk’ün, kamuoyunda bilinen adıyla “Berber Yaşar”ın hayatı sinema filmi olmaya hazırlanıyor. Yaşam öyküsünü anlatan biyografi kitabının yayımlanmasının ardından bir yapım şirketinin Aktürk ile film projesi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Sinema filmi teklifine sıcak baktığını belirten Aktürk, hayat hikâyesinin önce çocukları ve torunları için bir hatıra olarak kitaplaştırıldığını, şimdi ise beyaz perdeye uyarlanması için teklif aldığını söyledi. Projenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacak.

Kilis’ten Avrupa’ya uzanan hayat hikâyesi

Yaşar Aktürk’ün yaşam öyküsü, Kilis’te başlayan ve yıllar içinde Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın farklı şehirlerine uzanan bir yolculuğu konu alıyor. İş dünyasındaki faaliyetleri, yurtdışında geçirdiği yıllar ve Türkiye’ye dönüşünün ardından yaptığı yatırımlar, bu hikâyenin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.

Yazar Firuzan Gürbüz Gerhold tarafından kaleme alınan Berber Yaşar: Kilis’ten Dünyaya Uzanan Bir Vefa Hikâyesi adlı biyografi kitabında Aktürk’ün çocukluk yıllarından iş hayatına, yurtdışındaki yaşamından Türkiye’ye dönüşüne kadar uzanan süreç anlatılıyor.

Kitabın yayımlanmasının ardından gündeme gelen sinema projesi için yapım şirketiyle görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Ancak filmin senaryosu, oyuncu kadrosu ve çekim takvimi hakkında henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

“Çocuklarıma ve torunlarıma hatıra kalsın istedim”

Yaşamının kitap hâline getirilmesini başlangıçta ailesine bırakacağı bir hatıra olarak düşündüğünü belirten Yaşar Aktürk, sinema filmi teklifinin kendisi için yeni bir gelişme olduğunu ifade etti.

Aktürk, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben hayatım boyunca çok şey yaşadım. İyi günlerim de oldu, zor günlerim de. Dünyanın birçok ülkesinde bulundum. Yaşadıklarımı, gördüklerimi ve tecrübelerimi çocuklarıma, torunlarıma bir hatıra olarak bırakmak istedim. Bunun için hayatımı anlatan bir kitap hazırlattım. Şimdi de sinema filmi yapılması için teklif geldi. Görüşmeler yapılıyor. Bakalım, kısmet olursa neden olmasın?”

Aktürk’ün bu açıklaması, yaşam öyküsünün sinemaya uyarlanması ihtimalini gündeme taşıdı.

Türkiye’ye dönüşünün ardından yatırımlara ağırlık verdi

Uzun yıllar yurtdışında yaşayan Yaşar Aktürk, Türkiye’ye döndükten sonra iş dünyasındaki yatırımlarına ağırlık verdi. Özellikle turizm sektöründeki otel yatırımlarıyla tanınan Aktürk, ticari faaliyetlerinin yanı sıra doğup büyüdüğü Kilis’e yönelik çalışmalarıyla da dikkat çekti.

Kilis’ten Halep’e, Beyrut’tan İstanbul’a, Zürih’ten Monte Carlo’ya uzanan yaşam yolculuğunun filmde nasıl anlatılacağı şimdiden merak konusu oldu. Aktürk’ün geçmişte yaşadığı zorluklar, kurduğu dostluklar ve iş dünyasındaki deneyimleri, olası yapımın temel unsurlarını oluşturabilir.

Kilis Vakfı aracılığıyla eğitime destek veriyor

Yaşar Aktürk, iş hayatının yanı sıra eğitim alanındaki faaliyetleriyle de tanınıyor. Kilis Vakfı Başkanı olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ekonomik imkânları sınırlı öğrencilerin eğitimlerini sürdürebilmelerine yönelik projelere destek veriyor.

Vakıf bünyesinde sağlanan burslar ve öğrenci yurtları, gençlerin eğitim hayatına katkı sunmayı amaçlıyor. Aktürk’ün, merhum eşi Alev Aktürk ile kendi adını taşıyan Avcılar’daki erkek öğrenci yurdunu vakfa bağışladığı, Topkapı’daki kız öğrenci yurdunun yenilenme süreciyle de ilgilendiği belirtiliyor.

Eğitime yapılan yatırımın önemini vurgulayan Aktürk, gençlerin geleceğine katkı sunmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu dile getiriyor.

Aktürk, bu konudaki düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Bizler hayatımız boyunca çalıştık, mücadele ettik, kazandık, kaybettik. Ama bütün bunlardan daha önemli bir şey var: Gençlerimizin geleceği. İmkânı olmayan, okumak isteyen çocuklarımıza yardımcı olmak zorundayız. Bir gencin eğitimini tamamlamasına katkı sağlayabiliyorsak bundan daha büyük mutluluk olamaz. Gençlerimize fırsat tanımak, onların önünü açmak gerekiyor.”

Berber Yaşar’ı hangi oyuncu canlandıracak?

Sinema filmi teklifinin gündeme gelmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Yaşar Aktürk’ü hangi oyuncunun canlandıracağı oldu.

Çocukluk yıllarından yurtdışındaki yaşamına, iş dünyasındaki mücadelesinden hayırseverlik çalışmalarına kadar farklı dönemleri kapsayabilecek bir film projesinin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.

Ancak yapım şirketiyle görüşmelerin henüz devam ettiği belirtilirken oyuncu kadrosu, yönetmen, çekim tarihi ve filmin vizyon takvimi hakkında açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

Gözler sinema projesinden gelecek açıklamada

Bir dönemin tanınan isimlerinden Berber Yaşar’ın hayatının beyaz perdeye taşınması için gündeme gelen teklif, projenin geleceğine ilişkin merakı artırdı. Kilis’te başlayan ve farklı ülkelere uzanan yaşam öyküsünün sinemaya aktarılması hâlinde, Aktürk’ün hayatındaki çeşitli dönemlerin nasıl ele alınacağı da önem kazanacak.

Şimdilik görüşme aşamasında olan projede nihai kararın ne zaman verileceği bilinmiyor. Sinema dünyasında merak uyandıran asıl soru ise aynı: Yaşar Aktürk’ün hayatını beyaz perdede hangi oyuncu canlandıracak?