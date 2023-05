Ünlü isimler sandık başında!

Sanat dünyası, büyük bir heyecanla beklenen Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili genel seçimi için oylarını kullandı. Sezen Aksu, Burak Özçivit, Acun Ilıcalı, Hande Erçel ve Barış Arduç gibi birbirinden ünlü isimler, oy kullandıkları okullarda basın mensuplarına açıklama yaptı. Birçok ünlü de sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Türkiye, beş yıl boyunca görev yapacak olan 13’üncü Cumhurbaşkanını ve 28’inci Dönem parlamentosunu seçmek için sandıkta oy kullandı. Saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

OYUNU BEYKOZ’DA KULLANDI

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili genel seçimi için oyunu Beykoz’da kullandı. Aksu, saat 08.30 sıralarında Sedat Simavi Ortaokulu’na geldi. Sırada bekleyenler, şarkıcı ile fotoğraf çektirip imza aldı.

“GERÇEKTEN ÖYLE OLSUN”

Sezen Aksu, 1275 no’lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan sanatçı, şöyle konuştu:

‘Vatana millete hayırlı olsun’, hep öyle denir; ben de öyle diyeyim. Gerçekten öyle olsun.

ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADILAR

Oy kullanmak için okula gelen bir kişi sanatçıya çiçek vererek Anneler Günü‘nü kutladı. Hayranlarına sarılarak öpen 68 yaşındaki Aksu, daha sonra okuldan ayrıldı.

ATA DEMİRER

“Oyumuzu kullandık.”

FERHAT GÖÇER

“Oyumuzu kullandık… Huzurla, Türkiye Cumhuriyeti’nin güzel insanlarına yakışan bir süreç olması ümidiyle…”

İREM DERİCİ

“Kalkın kız, yallah oy vermeye!”

İBRAHİM BÜYÜKAK

“Geleceği için oy verdik.”

DERYA BAYKAL

“Hepimize hayırlı olsun.”

DEMET AKALIN

“Vatanımıza hayırlı olsun…”

BURAY

Buray, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Arnavutköy’de kullandı. Tatilini yarıda bırakarak oy kullanmak için Türkiye’ye gelen şarkıcı, “Ülkemiz için hayırlı olması diliyorum” dedi.

SİBEL CAN

Şarkıcı Sibel Can ve oğlu Engin Can Ural, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Beykoz Acarkent’deki TED İstanbul Koleji’nde oy kullandı. Oy kullandıkları esnada denk gelen eski eşler Sibel Can ve Hakan Ural, “Ülkemiz için hayırlısı olsun” dediler. (MESUT YILMAZ)

SEDA SAYAN

Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunlarını Sarıyer’de kullandı.

YONCA EVCİMİK

Şarkıcı Yonca Evcimik, oyunu Bodrum’da Bitez Gülümser Mehmet Danacı Ortaokulu’nda kullandı.

SİMGE SAĞIN

Simge Sağın, oyunu İstanbul Beykoz Şehit Er Ersin Güner İlkokulu’nda kullandı.

YAVUZ SEÇKİN

Komedyen Yavuz Seçkin eşi ve çocuğu ile Acarkent TED Koleji’nde oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra düşüncelerini dile getiren Seçkin, “Türk milletinin iradesi ne derse o olacak, ülkemiz için en hayırlısı neyse o olsun” dedi. (MESUT YILMAZ)

BARIŞ ARDUÇ-GUPSE ÖZAY

Seçimlerde sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getiren isimlerin arasında Barış Arduç-Gupse Özay çifti de yer alıyordu. Oy kullanma işlemi için 1 saat boyunca sırada bekleyen çift, hayranlarının fotoğraf isteklerini de geri çevirmeyerek bol bol fotoğraf çekildiler. Oy kullanma işlemi sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barış Arduç, “Herkesin oyunu kullanmasını rica ediyorum. Umarım vatanımız için hayırlısı olan olur” dedi. (MESUT YILMAZ)

BURAK ÖZÇİVİT

Kuruluş Osman dizisinin başarılı oyuncusu Burak Özçivit, seçimlerde oyunu Acarkent TED Koleji’nde kullandı. Soruları yanıtlayan oyuncu, “Vatanımıza milletimize hayırlı olmasını diliyorum, biz de vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz” dedi. Eşi Fahriye Evcen’in yanında neden olmadığını açıklayan oyuncu, “Malum iki çocuk olunca bakma işi Fahriye’ye kaldı. Ben oyumu kullandıktan sonra çocuklara bakmaya gideceğim, Fahriye de sonra gelecek” dedi. (MESUT YILMAZ)

ÖMÜR GEDİK

Şarkıcı Ömür Gedik, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi için oyunu Beykoz Acarkent’te kullandı. Sabahın erken saatlerinde oy vermeye giden Gedik, gece uyuyamadığını ve sabah ilk iş olarak oyunu kullanmaya gittiğini söyledi.

OĞUZHAN KOÇ

Şarkıcı Oğuzhan Koç, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için TSYD T.C. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde oyunu kullandı. 1228 numaralı sandıkta oy atan Koç’un heyecanlı olduğu görüldü. Şarkıcı, oy pusulasının mührünü kabinde unuttu. Görevliler tarafından uyarılan Koç, kabinden mührü alarak görevlilere teslim etti. (UMUT ÜNVER)

ZEYNEP BASTIK

Şarkıcı Zeynep Bastık, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için TSYD T.C. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde oyunu kullandı. 1227 numaralı sandıkta oy atan şarkıcı, hayranlarıyla fotoğraf çekildi. (UMUT ÜNVER)

ACUN ILICALI

Yapımcı Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için TSYD T.C. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde oyunu kullandı. 1227 numaralı sandıkta oy atan Ilıcalı, “Hayırlı uğurlu olsun” dedi. (UMUT ÜNVER)

ALİNA BOZ

Oyuncu Alina Boz, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için TSYD T.C. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde oyunu kullanmaya geldi. 1228 numaralı sandıkta oyunu atan Boz, “Vatana millete hayırlı olsun” dedi.

İBRAHİM KUTLUAY

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için TSYD T.C. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde oyunu kullanmaya geldi. 1227 numaralı sandıkta oyunu atan Kutluay, hayranlarıyla sohbet ettikten sonra okuldan ayrıldı.

SİNAN GÜLER

Ünlü oyuncular Berrak Tüzünataç ve Serenay Sarıkaya’nın yanı sıra eski milli basketbolcu Sinan Güler de oylarını Beşiktaş’taki Tevfik Fikret İlkokulu’nda kullandı.

BERRAK TÜZÜNATAÇ

Oy kullanma işleminin ardından kısa bir açıklamada bulunan Berrak Tüzünataç, “Bütün kalbimle hem bizler hem de gelecek nesiller için umut dolu bir sonuç olmasını diliyorum. Biz de hakkımızı kullandık, görevimizi yaptık. Şimdi sonuçları takip edeceğiz” diye konuştu.

SERENAY SARIKAYA

Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Beşiktaş Tevfik Fikret İlkokulu’nda oyunu 1059 numaralı sandıkta oy atan Serenay Sarıkaya, “Hepimiz için hayırlı olsun inşallah, hepimize iyi gelecek olan olsun” dedi. (UMUT ÜNVER)

YILMAZ ERDOĞAN

Komedyen Yılmaz Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için TSYD T.C. İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde oyunu kullandı. 1228 numaralı sandıkta oy atan Erdoğan, sandık görevlisi kadınların Anneler Günü’nü kutladı. (UMUT ÜNVER)

KIVANÇ TATLITUĞ-BAŞAK DİZER