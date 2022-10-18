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Ünlü isimler hayatını kaybeden madencileri andılar

Ünlü isimler hayatını kaybeden madencileri andılar
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18 Ekim 2022 - 12:46

Selami Şahin, Duman ve Birsen Tezer önceki akşam gerçekleştirdikleri konserlerde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Maden Ocağı’nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencileri andı.

Geliri ailelere bağışladılar

Duman önceki akşam Girne’de bulunan Les Ambassadeurs Hotel’de sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konseri yaklaşık 5 bin kişi izledi. Duman, konserden elde edilen geliri Bartın’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışladıklarını açıkladı.

Onları eksik bırakmayalım

Selami Şahin önceki akşam Bursa’da sevenleriyle buluştu. Sanatçı, Bartın’da meydana gelen maden faciası hakkında duygularını ifade etti. Şahin, İstanbul’a döndüğünde hayatını kaybeden madencilerin ailelerine yardım edeceğini belirtti: “Madenci ailelerin nasıl içi yanıyordur. Onlara yardım edebilecek bir şey varsa İstanbul’da araştıracağım. Onlara yardım etmek, ibadet gibi kutsaldır. Eksik bırakmayalım onları.”

 

Ünlü isimler hayatını kaybeden madencileri andılar

 

Madenciler için yas tutacağız

Birsen Tezer önceki akşam Bursalı dinleyicileriyle buluştu. 2 saat sahnede kalan Tezer, sevilen şarkılarını seslendirdi. Sanatçı, Bartın’da meydana gelen maden faciasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi: “Çok büyük bir facia var. Biz de sahnede sizlerle birlikte bir nevi yas tutacağız, içleneceğiz. Bartın’da olan 41 kayıp için başsağlığı diliyorum. Kalbi temiz tutmak en büyük direniştir. Belki onlar da bu şekilde yaptılar.”

 

Ünlü isimler hayatını kaybeden madencileri andılar

 

 

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