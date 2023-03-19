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Ünlü fenomen, Yalı Çapkını’nın oyuncusunun mesajlarını ifşa etti

Ünlü fenomen, Yalı Çapkını’nın oyuncusunun mesajlarını ifşa etti
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19 Mart 2023 - 13:55
Sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Yalı Çapkını’ndan Yusuf karakterini canlandıran Umut Gezer’in mesajlarını ifşa etti.

Ünlü fenomen, Yalı Çapkını'nın oyuncusunun mesajlarını ifşa etti - Sayfa 1

İddialı Instagram paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya, Yalı Çapkını’nın yakışıklı oyuncusu Umut Gezer’in radarına girdi.

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Ünlü fenomen, Yalı Çapkını'nın oyuncusunun mesajlarını ifşa etti - Sayfa 2

MESAJLARI HİKAYESİNDE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ
Paylaştığı birbirinden cüretkar pozlar büyük beğeni ve yorum alan güzel fenomen arkadaşını etiketliği kendisine gelen mesajın görüntüsünü hikayesinde paylaştı.

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Ünlü fenomen, Yalı Çapkını'nın oyuncusunun mesajlarını ifşa etti - Sayfa 3

Arkadaşına “Hala umut var” notunu yazan Çetinkaya, Yalı Çapkını’nın yakışıklı oyuncusunun kendisine attığı mesajları ifşa etmiş oldu.

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Ünlü fenomen, Yalı Çapkını'nın oyuncusunun mesajlarını ifşa etti - Sayfa 4

YANLIŞLIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Paylaşılan mesajda Umut Gezer’in Sibil Çetinkaya’ya “Nazarlar değmesin, ne diyelim başka“, “Bu kadar güzel gülüyor olmanı aşamıyorum” yazdığı görülüyor. Sosyal medya fenomeni daha sonra bu mesajı yanlışlıkla paylaştığını söyledi.

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Ünlü fenomen, Yalı Çapkını'nın oyuncusunun mesajlarını ifşa etti - Sayfa 5

Fiziği ve güzelliği ile dikkatleri çekmeyi başaran fenomenin Instagram’da 509 bin takipçisi mevcut.

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Ünlü fenomen, Yalı Çapkını'nın oyuncusunun mesajlarını ifşa etti - Sayfa 7
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Ünlü fenomen, Yalı Çapkını'nın oyuncusunun mesajlarını ifşa etti - Sayfa 16

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