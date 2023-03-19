Ünlü fenomen, Yalı Çapkını’nın oyuncusunun mesajlarını ifşa etti

MESAJLARI HİKAYESİNDE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ Paylaştığı birbirinden cüretkar pozlar büyük beğeni ve yorum alan güzel fenomen arkadaşını etiketliği kendisine gelen mesajın görüntüsünü hikayesinde paylaştı.

Arkadaşına “Hala umut var” notunu yazan Çetinkaya, Yalı Çapkını’nın yakışıklı oyuncusunun kendisine attığı mesajları ifşa etmiş oldu.

YANLIŞLIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Paylaşılan mesajda Umut Gezer’in Sibil Çetinkaya’ya “Nazarlar değmesin, ne diyelim başka“, “Bu kadar güzel gülüyor olmanı aşamıyorum” yazdığı görülüyor. Sosyal medya fenomeni daha sonra bu mesajı yanlışlıkla paylaştığını söyledi.