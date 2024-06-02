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Ünlü çift dudak dudağa görüntülendi: Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkı belgelendi

Ünlü çift dudak dudağa görüntülendi: Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkı belgelendi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Haziran 2024 - 17:27

Her hareketiyle magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sahne performanslarının yanı sıra aşk hayatıyla da dikkatleri üzerinde topluyor. Sevgilisi Ali Can Ayyıldız’dan yeni ayrılan Bastık, Serkay Tütüncü ile Kenan Doğulu’nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülendi.

Ünlü çift dudak dudağa görüntülendi: Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkı belgelendi - Sayfa 1

Her hareketiyle magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık sahne performanslarının yanı sıra aşk hayatıyla da dikkatleri üzerinde topluyor. Sevgilisi Ali Can Ayyıldız‘dan yeni ayrılan Bastık, Serkay Tütüncü ile Kenan Doğulu‘nun doğum günü partisinde dudak dudağa görüntülendi.

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Ünlü çift dudak dudağa görüntülendi: Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkı belgelendi - Sayfa 2

Geçtiğimiz haftalarda Ali Can Ayyıldız ile yollarını ayıran şarkıcı Zeynep Bastık, oyuncu Serkay Tütüncü ile aşk yaşamaya başladı.

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Ünlü çift dudak dudağa görüntülendi: Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkı belgelendi - Sayfa 3

Geçtiğimiz günlerde birlikte oyun izlemeye giden ikili, daha sonra da Kenan Doğulu’nun doğum günü partisinde boy gösterdi.

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Ünlü çift dudak dudağa görüntülendi: Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkı belgelendi - Sayfa 4

Kenan Doğulu, dün akşam evinde verdiği partiyle 50. yaşını kutladı.

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Ünlü çift dudak dudağa görüntülendi: Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkı belgelendi - Sayfa 5

DUDAK DUDAĞA

Parti boyunca eğlenen çift, bir ara öpüşürken görüntülendi. Aşklarını ilan eden çiftin o anları da Editci Ablan hesabından paylaşıldı.

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Ünlü çift dudak dudağa görüntülendi: Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü aşkı belgelendi - Sayfa 6

Survivor ile tanınan Serkay Tütüncü, şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde rol alıyor.

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