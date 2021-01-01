Ünlü Astrolog Michaela’dan zeytindalı randevusu!

Bilindiği üzere dünyaca ünlü astroloğumuz Michaela Astro yakın dostu Ebru Gündeş’le kısa bir süre önce Yunan adalarına gitmişti. Aynı zamanda Hadise’nin de yakın dostu ve mentoru olan Michaela; Ebru Gündeş’in kulağına bir şeyler fısıldamıştı! Bu samimiyeti duyan şarkıcı Hadise Michaela Astro’yu aramış!”

Ben çok büyük bir hata yaptım. Ebru seni sever ve dinler, sana inancım ve güvenci sonsuz. Beni onunla tekrar barıştırırmısın” demiş! Dünya çapında birçok 1.lik ödülü bulunan Michaela aralık ayında da tekrar 1.lik ödülünü alacak! Bizden söylemesi takipte kalın!!!!