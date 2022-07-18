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Ünlü anketçi ittifakların son durumunu açıkladı! Bir yıl içinde…

Ünlü anketçi ittifakların son durumunu açıkladı! Bir yıl içinde…
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18 Temmuz 2022 - 10:53

Millet İttifakı yüzde 42’den 51’e çıktı. Cumhur İttifakı ise yüzde 42’den 34’e geriledi. Bu rakamlar Haziran 2021’den bu yana yapılan anketlerde elde edildi. Mehmet Ali Kulat, bu sonucu, “Millet İttifakı’nın havuzuna su taşıyan kanalların hepsi açık Cumhur’un girişi kapalı” diye yorumladı.

MAK Danışmanlık Araştırma, Haziran 2021 ila Haziran 2022 arasında yaptığı 12  ayrı araştırmanın sonuçlarını karşılaştırdı. Geçen yıl sadece 0.3 puan önde olan Cumhur İttifakı, 1 yıl sonra 17 puan geriye düştü. Hayat pahalılığı başta olmak üzere vatandaşın kronikleşen sorunları Cumhur İttifakı’nın oylarını eritti.

DÜZENLİ DÜŞÜYOR

Haziran 2021 anketinde Millet İttifakı yüzde 42.4 iken Cumhur İttifakı yüzde 42.7 idi. Ağustos ayında Millet İttifakı 44.5’e çıkarken, Cumhur’un oyu 41.5’e geriledi. Sonraki aylarda aynı düşüş sürdü: 44.9-40, 46-39.6, 45.5-40.1, 46.8-39.1, 47.6-37.5, 48.5-37.5, 49.5-36.4, 50.2-34.9 ve 51,3-34.1.

Sözcü’de yer alan habere göre MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, anketlerdeki değişimi şöyle değerlendirdi:

“Son bir yıl içinde Cumhur İttifakı’nın bileşenleri Ak Parti ve MHP’de hemen her ay düzenli bir oy düşüşü yaşanırken, Millet İttifakı’nın bileşenlerinde de sistematik oy artışı dikkat çekiyor. Zira; seçmen davranışı incelendiğinde ittifaklar arası geçirgenliğin yüksek olduğu bir dönemdeyiz. AK Parti ve MHP tabanında özellikle İYİ Parti’ye ciddi oy akışı yanında AK Parti’den DEVA, Gelecek, BTP, Zafer Partisi’ne de oy geçirgenliği çok yüksek. Millet İttifakı’nın havuzuna su taşıyan kanallar açık, Cumhur İttifakı’nın girişi kapalı. Geçmişte Ak Parti’den MHP’ye olan oy geçirgenliği bitmiş durumda. Oy transferi Millet İttifakı’na doğru.”

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