Üniversitelerde 4 Yıllık Eğitim 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK’ten Açıklama

Yükseköğretimde köklü bir değişikliğin kapısı aralanıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerde dört yıl süren lisans eğitiminin üç yılda tamamlanabilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü duyurdu. Yeni modelin hayata geçirilmesiyle öğrencilerin daha kısa sürede mezun olarak iş hayatına atılması hedefleniyor.

CNN Türk’te Hakan Çelik’in sunduğu programa katılan Özvar, üniversitelerin eğitim sisteminde yapılması planlanan değişiklikleri anlattı. Lisans programlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Özvar, mevcut müfredatın sadeleştirilmesi ve öğrencilerin gereksiz ders yükünden kurtarılması gerektiğini söyledi.

ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE 3 YIL FORMÜLÜ

Üniversite eğitimini üç yıla indirmeye yönelik hazırlıklara değinen Özvar, lisans programlarının 180 kredi üzerinden düzenlenebileceğini ifade etti. Böylece öğrencilerin dört yılda tamamladığı eğitimin üç yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Avrupa’daki eğitim sistemlerini örnek gösteren Özvar, lisans eğitiminin birçok ülkede üç yıl sürdüğünü belirtti. Mimarlık ve mühendislik gibi daha kapsamlı uzmanlık gerektiren alanlarda ise 3+2 modelinin uygulanabildiğini hatırlattı.

Özvar, üniversitelerin yaklaşık bir yıldır bu değişikliğe hazırlandığını açıkladı.

DERS SAYISI AZALACAK, MÜFREDAT YENİLENECEK

Yeni sistem kapsamında yalnızca eğitim süresinin değil, ders içeriklerinin de değiştirilmesi gündemde. Türkiye’deki lisans programlarında yaklaşık 60 ders bulunduğunu belirten Özvar, Avrupa’da bu sayının 20-25 arasında olduğunu söyledi.

Ders sayılarının azaltılması gerektiğini vurgulayan Özvar, üniversite müfredatlarının güncel ihtiyaçlara göre yeniden hazırlanmasını istedi. Özellikle yapay zeka, dijital beceriler ve yapay zeka okuryazarlığının eğitim programlarında daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekti.

GENÇLER İŞ HAYATINA DAHA ERKEN KATILACAK

Özvar’ın açıklamalarında gençlerin eğitimden iş hayatına geçiş süresi de öne çıktı. Türkiye’de 4+4+4 sistemiyle 12 yıllık zorunlu eğitimin ardından dört yıllık üniversite eğitiminin toplam 16 yıllık bir süreç oluşturduğunu belirtti.

Askerlik, staj ve iş arama süreçleri de hesaba katıldığında özellikle erkek öğrencilerin iş hayatına katılma yaşının 26-27’ye kadar çıkabildiğini ifade etti.

BAZI ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ DEĞİŞİYOR

YÖK Başkanı, üniversitelerin istihdam odaklı bir anlayış benimsemesi gerektiğini de vurguladı. Mezunlarının iş bulmakta zorlandığı bazı bölümlerin kapatıldığını, ihtiyaç duyulan alanlarda ise yeni programların açıldığını belirtti.

Yeni düzenlemeyle üniversite eğitiminin daha verimli hale getirilmesi, öğrencilerin güncel mesleki beceriler kazanması ve mezuniyet sonrasında iş hayatına daha hızlı geçmesi amaçlanıyor.

Üç yıllık üniversite modeliyle ilgili çalışmalar devam ederken, uygulamanın hangi bölümleri kapsayacağı ve ne zaman başlayacağı konusunda henüz kesin bir tarih açıklanmadı.