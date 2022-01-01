Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Umut Çocukları

Umut Çocukları
Ebru Erdem Albayrak
Ebru Erdem Albayrak( ebru.erdem@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
50 views
03 Şubat 2022 - 10:43

Umut Çocukları

Çocuk Koruma | UNICEF Türkiye

“Kimsesiz” çocukların hiç neler hissettiğini ya da bu dünyayla ilgili kafalarında neler kurguladıklarını hiç düşündünüz mü? Bunu düşünsek bile, gündelik hayatın hayhuyundan, ancak birkaç dakika sürüyordur. İzlediklerimiz de, aslında “tanıtım” gibi olan hayat hikâyeleri.

Bu çocuklar çoğunlukla insanların geçmediği ıssız sokaklarda, terk edilmiş istasyon veya binalarda, köprü altlarında, unutulmuş ve/veya kullanılmayan alanlarda yaşarlar; patlak ayakkabıları, yırtık ve ince kıyafetleriyle soğuk kışları kar altında evsiz geçirirler. Bir dört duvardan yoksun…

Çocukların hem fiziksel hem de ruhsal olarak sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Aynı zamanda bir ülkede sorunlu çocuklar yetiştirilmesi de, o ülkenin geleceği açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bunun bilicine sahip anne olarak tüm çocuklar bizim çocuklarımız gözüyle bakarak gururla paylaşacağım üye ve sorumlusu olarak UMUT ÇOCUKLARI DERNEĞİ olarak bir çocuğun elini tutabilmek geleceğimize ışık tutmak demektir. “Umut Çocukları Derneği”, ayrıca 18 yaş üstü kimselere İstanbul Bakırköy’de yatakhanesi mevcut bir yerde yardım sağlamaktadır.

ÖZEL OKMEYDANI HASTANESİ olarak projede biz de varız dedik Umut Çocukları Derneği ile beraber aileler ve sokak yaşayanlarının yaşadığı sağlık sorunlarını gidermek adına projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhuriyet Yazarı Pehlivan: Hulusi Akar’ın Bir Yardımcısının Daha FETÖ Bağlantısı ÇıktıCumhuriyet Yazarı Pehlivan: Hulusi Akar’ın Bir Yardımcısının Daha FETÖ Bağlantısı Çıktı
Süleymaniye Camisinin Silüetini Bozan İnşaata TepkiSüleymaniye Camisinin Silüetini Bozan İnşaata Tepki
Arap Turistlere Atatürk’ü Böyle KötülüyorlarArap Turistlere Atatürk’ü Böyle Kötülüyorlar
Engelliler Derneği Fuhuş Çetesi ÇıktıEngelliler Derneği Fuhuş Çetesi Çıktı
Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Son Dakika: TÜİK Enflasyonu Yüzde 48,7 Açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhuriyet Yazarı Pehlivan: Hulusi Akar’ın Bir Yardımcısının Daha FETÖ Bağlantısı Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Süleymaniye Camisinin Silüetini Bozan İnşaata Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Arap Turistlere Atatürk’ü Böyle Kötülüyorlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Engelliler Derneği Fuhuş Çetesi Çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ece Seçkin’den hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Klinikten çıkarken görüntülendi: Hülya Avşar’dan şok eden hamilelik açıklaması!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle akılları baştan aldı! Kamera arkası görüntüleri paylaştı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Umut Çocukları
SON DAKİKA HABERLERİ
Ünlü astrolog Michaela ödüle doymuyor!Şubat 3, 2022-2:12 pm
Covid-19 Vakası En Çok Artan İller Açıklandı!Ocak 24, 2022-2:09 pm
Fatma Girik’e Ünlülerden Duygusal Veda Mesajları…Ocak 24, 2022-2:01 pm
Cüneyt Arkın’ın sözleri duygusal anlar yaşattı! “Bekle beni Fatma geliyorum”Ocak 24, 2022-1:49 pm
Fatma Girik’in ardından Hülya Koçyiğit gözyaşlarına boğuldu!Ocak 24, 2022-1:39 pm
Türk sinemasının ünlü yıldızı Fatma Girik’ten acı haber! Yoğun bakımda tedavi görüyordu…Ocak 24, 2022-1:33 pm
Fatma Girik yaşamını yitirdiOcak 24, 2022-10:02 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
ŞEYMA SUBAŞI BÜYÜLEDİ

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !