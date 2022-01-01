Umut Çocukları

Umut Çocukları

“Kimsesiz” çocukların hiç neler hissettiğini ya da bu dünyayla ilgili kafalarında neler kurguladıklarını hiç düşündünüz mü? Bunu düşünsek bile, gündelik hayatın hayhuyundan, ancak birkaç dakika sürüyordur. İzlediklerimiz de, aslında “tanıtım” gibi olan hayat hikâyeleri.

Bu çocuklar çoğunlukla insanların geçmediği ıssız sokaklarda, terk edilmiş istasyon veya binalarda, köprü altlarında, unutulmuş ve/veya kullanılmayan alanlarda yaşarlar; patlak ayakkabıları, yırtık ve ince kıyafetleriyle soğuk kışları kar altında evsiz geçirirler. Bir dört duvardan yoksun…

Çocukların hem fiziksel hem de ruhsal olarak sağlıklı ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesi bir ülkenin geleceğinin teminatıdır. Aynı zamanda bir ülkede sorunlu çocuklar yetiştirilmesi de, o ülkenin geleceği açısından büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Bunun bilicine sahip anne olarak tüm çocuklar bizim çocuklarımız gözüyle bakarak gururla paylaşacağım üye ve sorumlusu olarak UMUT ÇOCUKLARI DERNEĞİ olarak bir çocuğun elini tutabilmek geleceğimize ışık tutmak demektir. “Umut Çocukları Derneği”, ayrıca 18 yaş üstü kimselere İstanbul Bakırköy’de yatakhanesi mevcut bir yerde yardım sağlamaktadır.

ÖZEL OKMEYDANI HASTANESİ olarak projede biz de varız dedik Umut Çocukları Derneği ile beraber aileler ve sokak yaşayanlarının yaşadığı sağlık sorunlarını gidermek adına projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz.