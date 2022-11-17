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Ümit Özdağ’dan ‘suikast ihbarı’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi

Ümit Özdağ’dan ‘suikast ihbarı’ iddiası: İki değişik kanaldan geldi
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17 Kasım 2022 - 10:54

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında kendisine “suikast” düzenleneceğine yönelik bilgi geldiğini söyledi. Özdağ, kendisine gelen bilgileri Milli İstihbarat Teşkilatı ile paylaştığını belirtti.

‘EMNİYET’E DEĞİL SAVCIYA İFADE VERMESİNİ SÖYLEDİM’

Suikast ihbarının iki değişik kanaldan geldiğini ifade eden Özdağ şöyle konuştu: “Ben de bu bilgiyi Milli İstihbarat Teşkilatı müsteşarına, şimdi başkanına geçen ay resmi bir yazıyla parti kanalından yolladım. Bana gelen bilgiler bunlardır. ‘Devlet içerisinden yapılan bir çalışmayla, bana karşı bir suikast düzenleneceği bilgisi tarafıma ulaştı’ dedim ve detayları genel sekreterimizin imzalı mektubuyla yolladık. Devlet kayıtlarına girmesi için yolladık. Ama öğreniyoruz ki 10 gün önce Milli İstihbarat Teşkilatı bu mektubu savcılığa iletmiş. Savcılık da bir polis tahkikatı için polise iletmiş, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi, partimizin genel sekreterini ifade için çağırdı. Sayın genel sekreter de bana sordu. Ben kendisine ‘Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ifade vermemesi gerektiğini, ifadeyi doğrudan savcıya vermesi gerektiğini’ söyledim avukat arkadaşlarla konuştuktan sonra. İfade savcılığa verilecek.”

Özdağ, “Mektubu Milli İstihbarat Teşkilatı’na ilettikten sonra yapılan bir operasyonda bir terör örgütünün 9 elemanı ele geçirildi. 2 elemanına da yol verildi bilgisi bize ulaştı. Bu 2 eleman, bana suikast düzenleyecek elemanlarmış. Demek ki Milli İstihbarat Teşkilatı’na yazmış olduğumuz mektup hedefine ulaştı” diye konuştu.

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