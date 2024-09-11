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Ümit Milli Takım gol oldu yağdı

Ümit Milli Takım gol oldu yağdı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Eylül 2024 - 8:49

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında San Marino’yu deplasmanda 6-1 yendi.

Ümit Millî Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında deplasmanda San Marino ile mücadele etti. Genç Milliler, Bartuğ Elmaz’ın 2, Livan Burcu, Cihan Çanak, Burak İnce ve Emir Ortakaya’nın golleriyle karşılaşmadan 6-1 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar bu sonuçla grupta 3. galibiyetini kazanarak 8 maç sonunda puanını 10’a yükseltti.

Karşılaşmanın Hakemler:

Matthew De Gabriele, Jurgen Spiterii Shaun Calleja, Daniel Casha

San Marino: Pietro Amici, Matteo Guidi (Simone Gasperoni dk. 61), Alex Toccaceli (Tommy Cervellini dk. 61), Mattia Sancisi (Fabio Borasco dk. 82), Alberto Tomassini, Marco Gasperoni, Simone Santi, Alberto Riccardi (Filippo Pasolini dk. 77), Mattia Ciacci, Nicolo Sancisi (Nicolo Chiaruzzi dk. 77), Marco Casadei

Türkiye: Emre Bilgin, Yasin Özcan (Serkan Emrecan Terzi dk. 46), Uğur Kaan Yıldız, Taha Altıkardeş (Hamza Güreler dk. 65), Metehan Baltacı (Seyfettin Anıl Yaşar dk. 65), Livan Burcu (Emir Ortakaya dk. 65), Cihan Çanak, Bartuğ Elmaz, Başar Önal (Metehan Altunbaş dk. 83), Burak İnce, Ali Akman

Teknik Direktör: Levent Sürme

Goller:

Magandalar esnaf vurduMagandalar esnaf vurdu

Bartuğ Elmaz (dk. 10 penaltı. ve dk. 15),

Livan Burcu (dk. 33 pen.),

Cihan Çanak (dk. 37),

Burak İnce (dk. 45+1),

Emir Ortakaya (dk. 90+1)

Mattia Ciacci (dk. 17) (San Marino)
Kırmızı kart: Pietro Amici (dk. 83) (San Marino)
Sarı kartlar: Mattia Ciacci (San Marino), Livan Burcu, Ali Akman, Emir Ortakaya (Türkiye)

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