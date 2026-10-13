Üreticileri, tedarikçileri ve satın alma yapan işletmeleri aynı dijital platformda buluşturmayı amaçlayan Ulusal Tedarik Ağı (UTA), firma kayıtlarını açtı.

Talep oluştur, teklif al, karşılaştır.

UTA, B2B bir iş ağı olarak tasarlandı. Firmalar platformda satın alma talebi oluşturuyor, tedarikçiler bu taleplere teklif veriyor, alıcı taraf da gelen teklifleri yan yana koyup değerlendiriyor.

Hedef kitle geniş tutuldu: Türkiye genelindeki üreticiler, tedarikçiler, sanayi kuruluşları, KOBİ’ler ve hizmet sağlayıcılar. Platformun çözmeye çalıştığı sorun ise tanıdık. Bir ürün için firma araştırmak, uygun tedarikçiyi bulmak ve teklif toplamak, geleneksel yöntemlerle günler alabiliyor.

İki taraf için de yeni bağlantı

UTA’ya göre mesele yalnızca ürün almak değil, doğru iş ortağını bulmak. Platform, firmaların ihtiyaçlarını ilgili tedarikçilere iletmesini ve yeni ticari ilişkiler kurmasını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Alıcılar yeni tedarik kaynaklarına, tedarikçiler ise ürün ve hizmetlerini tanıtabilecekleri daha geniş bir işletme kitlesine ulaşmış oluyor.

Üretim, ambalaj ve sarf malzemesi gibi işletmeler arası ticaretin yoğun olduğu sektörlerde bu tür dijital çözümlerin yaygınlaşması, satın alma süreçlerinin daha düzenli yürütülmesini sağlayabilir.

Uzun vadeli hedef: ortak bir tedarik ekosistemi

UTA’nın hedefi firmaları dijitalde bir araya getirmekle sınırlı değil. Ekip, işletmeler arasında kalıcı ticari ilişkiler kurulmasına, tedarik alternatiflerinin çeşitlenmesine ve üretim ile ticaretin dijitale taşınmasına katkı vermeyi amaçlıyor. Bunun için de üreticilerin, toptancıların, distribütörlerin, sanayi kuruluşlarının ve kurumsal alıcıların ağa katılması büyük önem taşıyor.

Kayıt süreci açık

Yeni müşterilere ulaşmak isteyen tedarikçiler ve satın alma ihtiyaçları için alternatif arayan firmalar, şu andan itibaren platforma kaydolabiliyor. UTA, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki işletmeleri ortak bir ticari ağda buluşturmayı ve dijital tedarik alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Kayıt ve bilgi: ulusaltedarikagi.com

Ulusal Tedarik Ağı — Türkiye’nin Tedarik Gücü Tek Ağda.