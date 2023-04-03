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Ukrayna savaşında son durum: Rusya’nın en büyük korkusu… Kırım planı belli oldu!

Ukrayna savaşında son durum: Rusya’nın en büyük korkusu… Kırım planı belli oldu!
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03 Nisan 2023 - 12:04

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Ukrayna’dan Rusya’yı kızdıracak bir adım geldi. Ukrayna’nın Kırım planının detayları ortaya çıktı.

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna’dan gelen haberlerde…

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya’nın Soledar’ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya, Ukrayna’nın doğudaki ‘son kalesi’ konumundaki Bakhmut’u ele geçirmek için neredeyse tüm gücünü seferber etmiş durumda.

Savaşın 2014’te ele geçirilen Kırım’a sıçraması ise Rusya’nın en büyük korkusu olarak nitelendiriliyor.

Kırım’a saldırıyı defalarca ‘kırmızı çizgi’ olarak nitelendiren Rusya’nın bu açıklamalarına rağmen Ukrayna’dan flaş bir hamle geldi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi sekreteri Oleksiy Danilov, Kiev’in bu baharda planladığı karşı saldırı öncesinde planı yayınladı.

Danilov planında, Kırım’da Moskova tarafından atanan yönetim için çalışan tüm Ukraynalıların yargılanmasını önerdi.

Moskova, 2014’te Kırım’ı ilhak ederken, dünyanın çoğu onu Rus toprağı olarak tanımayı reddediyor.

Ukraynalı yetkili bu kişilerden bazılarının cezai suçlamalarla karşı karşıya kalacağını, bazılarının ise devletten aldığı emekli maaşlarını kaybedeceğini ve kamu işlerinden men edileceğini söyledi.

Facebook üzerinden bir yazı yayınlayan Danilov, 2014’ten sonra Kırım’a taşınan tüm Rus vatandaşlarının sınır dışı edilmesi gerektiğini ve Rus yönetimi altında yapılan tüm emlak anlaşmalarının geçersiz kılınması gerektiğini yazdı.

Danilov, Planın bir parçası olarak, Rusya’nın Kırım’a inşa ettiği 19 kilometrelik (12 mil) bir köprünün de sökülmesi çağrısında bulundu.

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