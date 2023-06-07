Uğur Dündar’dan Kılıçdaroğlu’na ‘istifa’ tepkisi; Hayal kırıklığı!

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, bugünkü yazısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK (Merkez Yürütme Kurulu) için yaptığı “Toplumun beklentilerini dikkate aldım, yenilenme istiyordu toplum biz de bunu yaptık” açıklamasını hatırlattı ve “Kılıçdaroğlu’nun bu söyleşideki açıklamalarını okurken, seçim sonrasında destek vermiş bir gazeteci olarak yaşadığım hayal kırıklığı daha da arttı” ifadesini kullandı.
Sözcü yazarı Uğur Dündar, CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu’nun yeni MYK için “Toplumun beklentilerini dikkate aldım, yenilenme istiyordu toplum biz de bunu yaptık” açıklamasını hatırlattığı bugünkü yazısında “Kılıçdaroğlu’nun bu söyleşideki açıklamalarını okurken, kendisine büyük destek vermiş bir gazeteci olarak seçim sonrası yaşadığım hayal kırıklığım daha da arttı” diye yazdı.
Dündar, CHP’ye ve Kılıçdarıoğlu’na yönelik şu eleştirilerde bulundu:
“Kemal Bey ve Altılı Masa liderlerinin bize sundukları en önemli vaat neydi? Güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyi hayata geçirmek, değil mi? Güçlendirilmişini bıraktım, sıradan bir Batı demokrasisinde ana muhalefet partisinin genel başkanı seçim yengilgisinden sonra ne yapar? Sonuçlar kesinleştikten sonra, bir saat bile beklemeden ‘Ben başarılı olamadım, istifa ediyor ve partimdeki değişimin önünü açıyorum’ der. Kemal Bey böyle yapmış olsa, inanıyorum ki parti içi güçler harekete geçer; ‘Genel Başkanımızın bu erdemli davranışına teşekkür ediyoruz, ama önümüzde yerel seçimler var. Biz bu seçimlere onun liderliğinde gitmek istiyoruz!’ derler ve kamuoyundan gelecek rüzgârın da etkisiyle istifasını geri aldırırlardı. Böylece Kılıçdaroğlu bir anlamda güç tazelemiş olurdu.
Ama o, böyle davranmak yerine, MYK’yı yenileyerek ‘Toplum değişim istiyordu, biz de öyle yaptık’ demeyi, yani ‘vitrin değişikliğini’ yeğledi. Dost acı söyler deyip, üzülerek ifade ediyorum ki sığ bir popülizm sergiledi. Zira toplumun değişimden beklentisi, onun istifa etmesiydi!.. Bakalım önümüzdeki günlerde başka hangi hayal kırıklıklarını yaşayacağız?..”