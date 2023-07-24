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‘Ufukta bir İmamoğlu partisi görünüyor’ iddiası! ‘CHP’deki mücadeleyi kaybederse…’

‘Ufukta bir İmamoğlu partisi görünüyor’ iddiası! ‘CHP’deki mücadeleyi kaybederse…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Temmuz 2023 - 11:53

Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP’deki mücadeleyi kaybederse, kurultay sürecinin şiddetine göre yerel seçimden önce ya da sonra parti kurabileceğini söyledi.

‘Ufukta bir İmamoğlu partisi görünüyor’ iddiası! ‘CHP’deki mücadeleyi kaybederse…’

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’nin belediye başkanları toplantısına işaret ederek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni parti kurma ihtimalini değerlendirdi.

“Doğrusu Ekrem İmamoğlu’nun bu kadar cesur olacağını tahmin etmemiştim. Belediye Başkanları toplantısında 10 kaplan gücünde çıkış yaptı” diyen Selvi, yazısında konu hakkında şunları kaydetti:

“Kılıçdaroğlu, tüm yaşananlara rağmen İmamoğlu’nu aday yapmakta kararlı. Peki İmamoğlu CHP’de durmakta kararlı mı? Ekrem İmamoğlu’nun performansını izledikçe hızla şu noktaya doğru kayıyorum: Kılıçdaroğlu ile kılıçları çekmiş durumda. Savaşmaktan kaçınmıyor. CHP ile gönül bağları kopmuş. Eğer CHP’deki mücadeleyi kaybederse, kurultay sürecinin şiddetine göre yerel seçimden önce ya da sonra ufukta bir İmamoğlu partisi görünüyor.

CHP’de belediye başkanları toplantısı devam ederken, Ekrem İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na, “Devam ederseniz yerel seçimde ben yokum” dediği kulislere yayıldı. CHP Genel Merkezi tarafından bu iddia yalanlandı. Ben de kaynaklarımdan kontrol ettim. “Ben yokum” dediğini doğrulayan çıkmadı. “Devam ederseniz yerel seçimleri kaybederiz” dediği söylendi.Doğruya doğru…”

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