UEFA talebi! A Milli takımın maçına Türk taraftarlar alınmayacak

Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda yer alan Türkiye ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacak. Türk taraftarlar, Ay yıldızlı ekibi tribünlerden destekleyemeyecek.
TARAFTARLAR ALINMAYACAK
Türkiye Futbol Federasyonu, 25 Mart Cumartesi günü millilerin, deplasmanda Ermenistan ile karşılaşacağı maça deplasman taraftarı alınmayacağını açıkladı.
HATIRA BİLETİ SATILACAK
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda A Milli Takım; Hırvatistan, Galler, Ermenistan ve Letonya’yla mücadele edecek. Federasyon, Türk taraftarlar için çevrimiçi hatıra bileti satacak.
Milli Takım’ın Euro 2024 Elemeleri maçları:
25 Mart Cumartesi Ermenistan-Türkiye
28 Mart Salı Türkiye-Hırvatistan
İşte TFF’den yapılan o açıklama;