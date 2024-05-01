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UCM’DEN TARİHİ ADIM: NETANYAHU VE GALLANT’IN TUTUKLANMASI İÇİN ÜLKELERDEN DESTEK

UCM’DEN TARİHİ ADIM: NETANYAHU VE GALLANT’IN TUTUKLANMASI İÇİN ÜLKELERDEN DESTEK
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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23 Kasım 2024 - 15:02

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant’a yönelik savaş suçları ve insanlık suçları nedeniyle tutuklama emri çıkardı. Bu karar, İsrail’in Gazze’ye karşı gerçekleştirdiği saldırılarda, 43 binden fazla masumun hayatını kaybetmesinin ardından alındı. UCM’nin bu kararı, dünya çapında büyük yankılar uyandırırken, birçok ülke de mahkemenin kararını destekleyerek Netanyahu ve Gallant’ın ülkelerine girmeleri halinde tutuklanacaklarını duyurdu. Karar, İsrail’in uluslararası hukuku ihlal etmesinin ardından verilen önemli bir adım olarak görülüyor.

TUTUKLAMA EMRİ: UCM’DEN TARİHİ BİR ADIM

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail’in Gazze’ye yönelik yürüttüğü operasyonlar sırasında meydana gelen insanlık suçları ve savaş suçları nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı verdi. Mahkeme, İsrail hükümetinin, özellikle Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği soykırım eylemleriyle uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirledi. Bu karar, dünya genelinde büyük bir tartışma başlatırken, UCM, bu suçların cezalandırılması için karar aldı.

Gazze’de 400 gündür süren abluka ve İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarında 43 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesi, uluslararası toplum tarafından yoğun bir şekilde eleştirilmişti. UCM, Netanyahu ve Gallant’ın bu suçlar nedeniyle tutuklanması gerektiği yönünde bir karar verdi. Bu karar, dünya çapında birçok ülke tarafından desteklenirken, İsrail hükümeti bu kararı reddetti ve UCM’nin kararına karşı çıktığını duyurdu.

DÜNYADAN KARARA DESTEK GELDİ

UCM’nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama emri, pek çok ülkeden destek gördü. Türkiye, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Kanada, Güney Afrika ve Fransa gibi ülkeler, UCM’nin kararına tamamen uyacaklarını açıkladı. Bu ülkeler, Netanyahu ve Gallant’ın kendi topraklarına girmeleri durumunda tutuklanacaklarını belirtti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, UCM’nin verdiği kararı olumlu bir şekilde karşıladı. Fidan, “Filistinlilere karşı işlenen soykırımın cezalandırılması ve uluslararası hukukun uygulanması adına önemli bir adım atıldı” dedi. Türkiye, bu karara sıkı bir şekilde destek vereceğini belirtti ve diğer ülkeleri de UCM kararlarına uyma konusunda çağrıda bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın Basın Ofisi, Netanyahu’nun ülkeye giriş yapması halinde tutuklanacağına dair bir açıklama yaptı. İsviçre Federal Adalet Ofisi, UCM ile iş birliği yaparak Netanyahu veya Gallant’ın İsviçre’ye girmeleri durumunda tutuklanacaklarını duyurdu. Hollanda ise UCM’nin bağımsızlığına ve kararlarına saygı gösterdiklerini belirterek, gerektiği takdirde tutuklama emri doğrultusunda hareket edeceklerini açıkladı.

KANADA VE GÜNEY AFRİKA’DAN NET DESTEK

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin uluslararası mahkemelerin verdiği kararlara uymaya devam edeceğini vurguladı. Trudeau, “Uluslararası hukuk herkesi bağlar. Bu tür mahkeme kararları, adaletin sağlanması adına kritik öneme sahiptir” şeklinde konuştu. Kanada, UCM’nin verdiği kararı tam olarak destekleyerek, Netanyahu ve Gallant’ın ülkeye girmeleri halinde tutuklanacaklarını belirtti.

Güney Afrika hükümeti de UCM’nin kararını memnuniyetle karşıladı. Hükümet yaptığı açıklamada, bu kararın “Filistin’deki insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları için adalet yolunda önemli bir adım” olduğunu ifade etti. Güney Afrika, UCM’nin kararına uyacaklarını duyurarak, diğer ülkelere de bu konuda birlik olmaya çağrıda bulundu.

AVRUPA’DAN GÜÇLÜ DESTEK

Fransa ve Belçika gibi Avrupa ülkeleri de UCM’nin kararını desteklediklerini açıkladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, Fransa’nın UCM’nin tüzüğüne uygun hareket edeceğini belirterek, bu tür suçların cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Belçika hükümeti ise Netanyahu ve Gallant’ın ülkeye girmeleri durumunda tutuklanacaklarını ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne teslim edileceğini açıkladı.

İrlanda ve İsveç de UCM’nin kararına tam destek verdiklerini belirttiler. İrlanda Başbakanı Simon Harris, UCM’nin tutuklama kararını “son derece önemli bir adım” olarak nitelendirerek, bu karara uyulması gerektiğini vurguladı. İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsveç ve AB’nin UCM’nin çalışmalarını desteklediğini ve mahkemenin bağımsızlığını koruduğunu belirtti.

İSRAİL HÜKÜMETİ TEPKİ GÖSTERDİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bu kararına İsrail hükümeti büyük tepki gösterdi. İsrailli yetkililer, UCM’nin kararını tanımadıklarını belirterek, bu tür kararların politik bir yönelimi olduğunu öne sürdüler. İsrail hükümeti, UCM’nin kararını reddederek, mahkemeyi eleştiren açıklamalarda bulundu. Ancak, UCM’nin kararına karşı çıkan bu açıklamalara rağmen, uluslararası toplumdan gelen destek, UCM’nin kararını pekiştirmiş oldu.

SONUÇ: ULUSLARARASI ADALETİN TESTİ

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin verdiği bu tutuklama emri, dünya çapında uluslararası hukukun uygulanabilirliği açısından bir test niteliği taşıyor. Karara uyan ülkeler, uluslararası cezanın ve adaletin sağlanması için önemli bir adım atarken, İsrail’in bu karar karşısındaki tavrı, uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemi işaret ediyor. Bu gelişme, savaş suçlarının ve insanlık suçlarının cezalandırılması adına dünya genelinde büyük bir hareketin önünü açabilir.

Kaynak:https://www.ensonhaber.com/

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