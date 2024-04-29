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Uçak biletlerine dev zam

Uçak biletlerine dev zam
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Nisan 2024 - 16:34
Uçak biletlerinde yurt içi uçuşlarda tavan fiyatlar güncellendi.
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Dolar kuru ve yüksek enflasyon nedeniyle zam yağmuru sürüyor. A’dan Z’ye her şey zamlandı. İstanbul’da benzin fiyatı 40 lirayı aştı.

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Vatandaşlar zamla boğuşurken bir zam haberi de uçak biletlerine geldi.

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Yurt içi uçuşlarda tavan fiyatlarda değişikliğe gidildi. Tavan fiyat yüzde 30 zamla 3 bin 250 TL’ye çıktı.

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Dolayısıyla yurt içi uçuşlarda tavan uçak bileti fiyatı 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.

 

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Uçağın yüzde 85’lik bölümü için tavan fiyat 1650 TL’den 2 bin TL’ye çıktı.

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Yüzde 15’lik bölümü için ise tavan fiyat 2 bin 500 TL’den 3 bin 250 TL’ye yükseltildi.

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Alınan kararın ardından iç hatlardaki firmalar zammı bilet fiyatlarına yansıttı.

 

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İç hatlarda tek yönde tavan fiyat uygulaması ilk olarak 2013 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından getirilmişti.

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Öte yandan iç hat business sınıfında ve dış hat bilet fiyatlarında tavan ücret uygulaması yok.

 

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Ayrıca 2022 yılının sene başında tavan fiyat 599 TL idi.

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