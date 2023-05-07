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UAEA, tahliyelerin sürdüğü Zaporijya Nükleer Santrali’nin yaratabileceği tehlikeler konusunda uyardı

UAEA, tahliyelerin sürdüğü Zaporijya Nükleer Santrali’nin yaratabileceği tehlikeler konusunda uyardı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Mayıs 2023 - 14:30
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna’da bulunan Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki halkı Rus yetkililerin tahliye etmeye başladığı ve durumun “potansiyel olarak tehlikeli” hale geldiği uyarısında bulundu.

“Nükleer santralin yakınındaki bölgedeki genel durum giderek öngörülemez ve potansiyel olarak tehlikeli bir hal alıyor” diyen UAEA Başkanı, Avrupa’nın en büyük nükleer santralinin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önlemler alınması çağrısında bulundu.

Ukrayna’nın Zaporijya bölgesinin Rus kontrolündeki kısmının Moskova tarafından atanan valisi, son günlerde bölgede bombardımanın yoğunlaşması nedeniyle cephe hattına yakın köylerin boşaltılması emrini verdiğini açıkladı.

Ukrayna’nın Rus güçlerine karşı bahar aylarında başlatması beklenen karşı saldırının yaklaşık yüzde 80’i Rus ordusunun elinde bulunan Zaporijya bölgesini de kapsaması muhtemel görülüyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği Şubat 2022’den birkaç gün sonra Rus ordusu Zaporijya Nükleer Santrali’nin kontrolünü ele geçirmişti. Fakat yerleşke yakınlarında sık sık çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmaların tehlikeleri konusunda daha önce de uyarılarda bulunan Grossi, yerleşkeye en son mart ayında gitmiş, nükleer yerleşkenin güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacak tedbirler konusunda iki tarafla görüşmelerde bulunmuştu.

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