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TÜVTÜRK son noktayı koydu

TÜVTÜRK son noktayı koydu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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19 Ocak 2024 - 16:47
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. TÜVTÜRK bu araçlar için son noktayı koydu. İşte detaylar…TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 1TÜVTÜRK, araç muayenelerinde önemli bir değişiklik yaparak gaz ölçümü emisyon testini geçemeyen araçları “ağır hasarlı” olarak sınıflandırma ve trafikten men etme kararı aldı. Bu karar, araç sahipleri arasında şaşkınlık yaratmış durumda.TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 2TÜVTÜRK resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 77 ilde bulunan gezici istasyonların sadece randevu ile hizmet verdiğini belirtti.TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 3Geçerli bir Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü olmamasının aracın muayenesinde “Ağır Kusur” olarak tanımlanacağını ve aracın muayeneden başarısız olacağını ifade etti.TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 4Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümü’nü sabit istasyonlarda ve yetkilendirilmiş gezici istasyonlarda yaptırmanın mümkün olduğunu açıkladı. TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 5eyyar araç muayene istasyonlarının hizmet verdiği ilçelerde başka bir yetkili ölçüm istasyonunun olması durumunda bu istasyonlardan hizmet alınamayacağını vurguladı.TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 6Gaz ölçümü emisyon testini geçemeyen araçlar bundan sonra ağır hasarlı kategorisine alınacak ve bu durum trafikten men edilme tehlikesi doğuracak. Bu karar, milyonlarca araç sahibini şoke etti.TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 7TÜVTÜRK’ün bu değişiklikle birlikte milyonlarca araç sahibi, araçlarını belirli periyotlarda muayeneye sokmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Araç türlerine göre muayene zamanları şu şekilde:TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 8Lastik Tekerlekli Araçlar: İlk üç yaşında ve ardından her üç yılda bir muayene.TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 9İki-Üç Tekerlekli Araçlar: İlk üç yaşında ve ardından her iki yılda bir muayene.TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 10Resmi/Hususi Araçlar: İlk üç yaşında ve ardından her iki yılda bir muayene.TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 11Diğer Motorlu Araçlar: İlk bir yaşında ve ardından her yıl muayene (kamyon, taksi, otobüs vb.).TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 12Römorklar-Yarı Römorklar: İlk bir yaşında ve ardından her yıl muayene.TÜVTÜRK son noktayı koydu: Bu araçların trafiğe çıkması yasaklanacak 13
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