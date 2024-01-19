TÜVTÜRK son noktayı koydu

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. TÜVTÜRK bu araçlar için son noktayı koydu. İşte detaylar…TÜVTÜRK, araç muayenelerinde önemli bir değişiklik yaparak gaz ölçümü emisyon testini geçemeyen araçları “ağır hasarlı” olarak sınıflandırma ve trafikten men etme kararı aldı. Bu karar, araç sahipleri arasında şaşkınlık yaratmış durumda.TÜVTÜRK resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 77 ilde bulunan gezici istasyonların sadece randevu ile hizmet verdiğini belirtti.Geçerli bir Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü olmamasının aracın muayenesinde “Ağır Kusur” olarak tanımlanacağını ve aracın muayeneden başarısız olacağını ifade etti.Egzoz Gazı Emisyonu Ölçümü’nü sabit istasyonlarda ve yetkilendirilmiş gezici istasyonlarda yaptırmanın mümkün olduğunu açıkladı.eyyar araç muayene istasyonlarının hizmet verdiği ilçelerde başka bir yetkili ölçüm istasyonunun olması durumunda bu istasyonlardan hizmet alınamayacağını vurguladı.Gaz ölçümü emisyon testini geçemeyen araçlar bundan sonra ağır hasarlı kategorisine alınacak ve bu durum trafikten men edilme tehlikesi doğuracak. Bu karar, milyonlarca araç sahibini şoke etti.TÜVTÜRK’ün bu değişiklikle birlikte milyonlarca araç sahibi, araçlarını belirli periyotlarda muayeneye sokmaları gerektiğini araştırmaya başladı. Araç türlerine göre muayene zamanları şu şekilde: