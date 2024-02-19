TUSAF Başkanı açıkladı: Ekmeğe zam yolda!

Un sanayicileri, buğday alım fiyatlarının denge seviyede olduğunu belirterek ilave artışların ekmeğe zam olarak yansıyacağını söyledi. TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, gelir durumu düşük olan kesim un tüketiminin çok yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Makul bir fiyat olmazsa bu kesim zorlanır” dedi.
Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, tarım, gıda ve enerji konulu uluslararası kongrede gazetecilerin sorularını yanıtladı.
“Ekmeğe zam gelecek mi?” sorusunu da yanıtlayan Tezcan, “Buğday 8.5 lira olarak açıklanmıştı. Şu anda 9 lira 35 kuruşla olması gereken fiyatta. Bunun üzerine ilave bir artış olmaması gerektiğini düşünüyorum. 9.5-10 liralar dengeli fiyat seviyesidir. Buğdayı 9.5-10 liranın üzerine çıkaracak her zam ekmek fiyatlarına zam olarak yansıyacaktır. Gelir durumu düşük olan kesim un tüketimi çok yüksek. Makul bir fiyat olmazsa bu kesim zorlanır” dedi.
Buğday ton ücretinin dünya genelinde 220 dolar civarındayken, Türkiye’de 320 dolara ulaştığına dikkat çeken Tezcan, çiftçinin de üretimden kopmaması adına desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ancak bu desteğin, alım fiyatları yerine devlet desteklerinin arttırılması yoluyla yapılmasının bütün toplum için daha yerinde olacağı tavsiyesinde bulundu.