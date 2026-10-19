Türkiye’nin En Prestijli Ödül Töreni MGD 27. Altın Objektif, 25 Ocak’ta Raffles İstanbul’da!

Magazin Gazetecileri Derneği’nin (MGD) köklü organizasyonu 27. Altın Objektif Ödülleri, 25 Ocak 2027 tarihinde Raffles İstanbul’da düzenlenecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

Türkiye’nin en prestijli ödül töreni olarak sanat ve medya dünyasında özel bir yere sahip olan Altın Objektif, yıllara dayanan geleneğini ihtişamlı bir organizasyonla sürdürecek.

Sinema, televizyon, müzik ve medya dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşmesi planlanan gecenin sunucuları ve ödül kategorileri ilerleyen günlerde belirlenecek.

MGD Altın Objektif Ödülleri, görkemli atmosferi ve köklü geçmişiyle 25 Ocak gecesine damga vurmaya hazırlanıyor.