Türkiye’nin en mutlu bölgesi belli oldu! İşte o harita…

Areda Survey, Türkiye’nin mutluluk haritasını çıkardı. Yapılan araştırmadan elde edilen verilerde ise sürpriz çıktı. İşte Türkiye’nin en mutlu bölgesi…

Türkiye’nin mutluluk araştırmasından sürpriz sonuçlar çıktı.

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Areda Survey tarafından 9 -11 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen mutluluk araştırmasına bin 137 kişi katıldı.

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Araştırma kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

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MUTLULUK KAYNAĞI SEVDİKLERİMİZ Türk halkının mutluluk kaynağının incelendiği araştırmada “Sizi en çok ne mutlu eder?” sorusuna katılımcıların cevapları şu şekilde oldu:

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Yüzde 22,2 sevdiklerimle olmak, Yüzde 14,9 fiziksel sağlık, Yüzde 14,1 ruhsal sağlık, Yüzde 12,7 çocuklar ile ilişki, Yüzde 9,9 hayatın bir anlamı olduğunu hissetmek, Yüzde 7,7 hayalleri gerçekleştirmek, Yüzde 6,3 yaşam koşullarının yeterli olması, Yüzde 5,4 para, Yüzde 5,0 eş ile olan ilişki.

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GÜN BATIMINI İZLEMEK MUTLULUK VERİYOR Araştırmada katılımcılara “Aşağıdakilerden hangisi sizi diğerlerinden daha çok mutlu eder?” diye sorulduğunda şu cevaplar verildi:

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Yüzde 22,1 gün batımını izlemek, Yüzde 14,6 hediye ya da güzel bir mesaj almak, Yüzde 10,9 cepte para bulmak, Yüzde 9,8 yağmur kokusu, Yüzde 9,4 temiz çarşaf kokusu eşliğinde uyumak, Yüzde 8,2 en sevilen şarkıyı dinlemek, Yüzde 8,2 alışveriş yapmak, Yüzde 7,8 güzel bir film izlemek, Yüzde 7,3 güneşli bir güne uyanmak, Yüzde 1,7 sabah alarm çalmadan bir dakika önce uyanmak.

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EN MUTLU BÖLGE… Mutluluk oranlarının bölgelere göre ele alındığı araştırmada ise çıkan sonuçlar şöyle oldu.

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Mutluluk sıralamasında son sırayı yüzde 45,8 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi aldı.

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Bunu yüzde 47,1 ile İç Anadolu Bölgesi takip etti.

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Akdeniz Bölgesi mutluluk oranı Yüzde 47,8 olarak ölçüldü.

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Doğu Anadolu Bölgesi yüzde 48,8 ile üçüncü sırayı aldı.

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Karadeniz Bölgesi yüzde 49,7 ile dördüncü mutlu bölge oldu.

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İkinci sırayı ise yüzde 51,9 ile Marmara Bölgesi aldı.

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Araştırmaya göre en mutlu bölge yüzde 52,5 ile Ege Bölgesi oldu.