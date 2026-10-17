Türkiye’den Yunanistan’a NAVTEX Yanıtı! Doğu Akdeniz’de Sular Isınıyor

Doğu Akdeniz’de Yunanistan, Fransa, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) gerçekleştireceği ortak tatbikat öncesinde NAVTEX gerilimi yaşandı. Türkiye, Yunanistan tarafından yayımlanan denizcilik duyurusunu geçersiz ilan ederek karşı NAVTEX yayımladı. Tatbikat için belirlenen bölgenin, Türkiye’nin kıta sahanlığı olarak bildirdiği alanla çakışması dikkat çekti.

Türkiye’den Karşı NAVTEX Hamlesi

Yunanistan’ın pazartesi günü Fransa, İtalya ve GKRY ile birlikte Doğu Akdeniz’de düzenleyeceği tatbikat öncesinde denizcilik duyurusu yayımlandı. Girit Adası’ndaki Kandiye İstasyonu üzerinden yapılan NAVTEX’in, Meis Adası’nın güneyindeki bir bölgeyi kapsadığı belirtildi.

Söz konusu bölgenin Türkiye’nin kıta sahanlığı olarak bildirdiği alanla çakışması üzerine Ankara’dan karşı hamle geldi. Türkiye, Antalya istasyonu üzerinden yayımladığı NAVTEX ile Yunanistan’ın duyurusunu geçersiz ilan etti.

İkinci duyuruda ise bölgede seyreden denizcilerin güvenliği açısından tatbikat alanına ilişkin bilgilendirmenin tekrarlandığı ifade edildi.

Tatbikatın Arkasında Elektrik Hattı Projesi mi Var?

Yunanistan, Fransa, İtalya ve GKRY’nin katılacağı Eunomia tatbikatının, Yunanistan, GKRY ve İsrail arasında planlanan elektrik bağlantı projesinin güzergâhına yakın bir bölgede gerçekleştirilecek olması dikkat çekti.

Tatbikat alanının, elektrik kablosu projesi kapsamında çalışmaların yapılmasının planlandığı bölgeyi de kapsadığı belirtildi. Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo’nun da yakın zamanda bölgeye geçmesinin beklendiği aktarıldı.

Yunanistan’ın Ta Nea gazetesi, tatbikatın basit bir askeri faaliyet gibi görünse de güzergâhı nedeniyle jeopolitik önem taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz’de Gerilim Yeniden Gündemde

Bölgedeki gelişmeler, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları ve enerji projeleri etrafındaki anlaşmazlıkları yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’nin karşı NAVTEX yayımlamasıyla birlikte, dört ülkenin katılacağı tatbikat öncesinde tarafların bölgedeki faaliyetleri yakından takip edilmeye başlandı.