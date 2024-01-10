Türkiye’den yenilenebilir enerjide devrim

Yenilenebilir enerjiye yönelen ülkelerin sayısı giderek artıyor. Bu ülkelerin arasında Türkiye’de katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıkladığı bilgilere göre Türkiye rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırdı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Türkiye’nin rüzgardan elektrik üretiminde yeni bir rekora imza attığını duyurdu. Bakan Bayraktar, 7 Ocak tarihinde rüzgardan elde edilen elektrik üretim oranının yüzde 28’e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Bakan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “ifadelerini kullandı.

Türkiye’de rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik üretimi, 7 Ocak Pazar günü 218 gigavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde tüm enerji kaynaklarından elde edilen toplam elektrik miktarı ise 778,5 gigavatsaat olarak kaydedildi.

Bu rekor, rüzgardan elektrik üretimindeki önceki en yüksek değeri, 3 Nisan’da kaydedilen 203 bin 69 megavatsaatlik üretimi geride bırakarak kırdı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesindeki sürekli artış, enerji sektöründe önemli başarıları beraberinde getiriyor.