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Türkiye’den yenilenebilir enerjide devrim

Türkiye’den yenilenebilir enerjide devrim
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Ocak 2024 - 15:03
Yenilenebilir enerjiye yönelen ülkelerin sayısı giderek artıyor. Bu ülkelerin arasında Türkiye’de katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın açıkladığı bilgilere göre Türkiye rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırdı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin rüzgardan elektrik üretiminde yeni bir rekora imza attığını duyurdu. Bakan Bayraktar, 7 Ocak tarihinde rüzgardan elde edilen elektrik üretim oranının yüzde 28’e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Bakan, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, “Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 7 Ocak 2024’te rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştık” ifadelerini kullandı.

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Türkiye’de rüzgar enerjisinden elde edilen elektrik üretimi, 7 Ocak Pazar günü 218 gigavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 28 olarak gerçekleşti. Ülke genelinde tüm enerji kaynaklarından elde edilen toplam elektrik miktarı ise 778,5 gigavatsaat olarak kaydedildi.

Bu rekor, rüzgardan elektrik üretimindeki önceki en yüksek değeri, 3 Nisan’da kaydedilen 203 bin 69 megavatsaatlik üretimi geride bırakarak kırdı. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesindeki sürekli artış, enerji sektöründe önemli başarıları beraberinde getiriyor.

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