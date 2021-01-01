Türkiye’de Aşılanma Oranı %40

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Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı “Sağlık Bakanlığı iki doz aşının yüzde 60’lara ulaştığı gibi bir takım rakamlar paylaşıyor olsa da bunu 18 yaş üstü nüfusa göre yaptığını biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı “Sağlık Bakanlığı iki doz aşının yüzde 60’lara ulaştığı gibi bir takım rakamlar paylaşıyor olsa da bunu 18 yaş üstü nüfusa göre yaptığını biliyoruz.Türkiye’de bir göçmen nüfusun da olduğunu biliyoruz. Onlar dahil edilmiyor. Böyle bakacak olursak yüzde 40’a ancak ulaşmış bir aşılama oranından söz ediyoruz” dedi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türkiye’deki bağışıklama oranını, sağlık çalışanlarında görülen vakaları ve yoğun bakımdaki hastaların aşı durumlarını, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.

Prof. Dr. Fincancı, Türkiye’deki bağışıklama oranı konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de aşılama hızında ne yazık ki istenen etki henüz sağlanabilmiş değil. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı iki doz aşının yüzde 60’lara ulaştığı gibi bir takım rakamlar paylaşıyor olsa da bunu 18 yaş üstü nüfusa göre yaptığını biliyoruz. Endişe verici varyantlardan daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantının hakim olduğu düşünüldüğünde 18 yaş üstü ile sınırlı aşılanma oranları yeterli değil, genel nüfusu değerlendirmek gerekiyor. Türkiye’de bir göçmen nüfusunun da olduğunu biliyoruz. Onlar dahil edilmiyor. Böyle bakacak olursak yüzde 40’a ancak ulaşmış bir aşılama oranından söz ediyoruz. Aşılamamız tamamlanmış değil.”