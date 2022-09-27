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Türkiye’de arabesk dinlenmeleri son üç yılda 4’e katlandı

Türkiye’de arabesk dinlenmeleri son üç yılda 4’e katlandı
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27 Eylül 2022 - 16:58

Spotify’ın verilerine göre, Türkiye’de arabesk dinlenmeleri son üç yılda 4’e katlanırken, Müslüm Baba tüm zamanların en çok dinlenen arabesk sanatçısı oldu. Arabeski en çok dinleyen yaş grubu ise Z Kuşağı! Şimdi Spotify, yayınladığı üç yeni çalma listesi ile arabeski onurlandırırken yeni ve eski tüm arabesk dinleyicilerinin hem yeni hem de kült şarkıların tadını çıkarmalarını sağlıyor

Bir yandan müzik türleri birbirinden etkilenmeye ve dönüşmeye devam ederken diğer yandan her defasında tadı damağımızda kalan kült şarkılar da her dönem yeni nesil tarafından bir kez daha keşfediliyor. Buna en güzel örnek de arabesk! Ayrıca Spotify verileri Z kuşağının, yüzde 46’lık dinlenme oranıyla arabeskin en büyük dinleyici kitlesini oluşturduğunu gösteriyor. Bu ilgi sadece klasikleşmiş parçalarla sınırlı değil, Türkçe Rap ve Pop’la iç içe geçmiş yepyeni arabesk ezgileri de arabeskin yükselişini ifade ediyor.

Acı, keder, gözyaşı: Spotify’da 3 yeni “Arabesk” çalma listesi dinleyicilerle buluşuyor

Arabeske olan ilgi Spotify verilerinde de açıkça görülüyor. Öyle ki 2019 yılı Ocak – Ağustos dönemine kıyasla 2022 yılının aynı döneminde, arabesk dinlemelerinde yüzde 287’lik bir artış olduğu görülüyor. Spotify da arabeske olan bu ilgiyi taçlandırmak üzere hem eskiden yeniye arabesk klasiklerinin hem de pop ve rap ezgileriyle arabeske taptaze bir soluk getiren yeni şarkıların yer aldığı 3 yeni çalma listesini müzikseverlerle buluşturdu. Müzikseverler, Paramparça çalma listesi ile hem nesilden nesile gücünü kaybetmeyen eski arabesk şarkılar hem de bugüne damga vuran yeni arabesk ezgilerle buluşurken, Besk Pop çalma listesi ile pop ve arabeskin, Besk Rap çalma listesi ile ise rap ve arabesk tınılarının bir arada bulunduğu şarkı ve sanatçıları keşfedebilecek.

Spotify Güney ve Doğu Avrupa Müzik Direktörü Melanie Parejo, “Arabesk çok enteresan bir müzik türü. Orijinal haliyle dinlendiği gibi, pop ve rap türleri ile de bir füzyon oluşturduğunu görüyoruz. Z kuşağının bu ilgisi aynı zamanda bu müzik türünün yaştan bağımsız olarak da güçlü bir kültürel sembol olduğunun bir kanıtı. Tam da bu nedenle, hem yeni hem de eski arabesk dinleyicileri tarafından beğenileceğini umduğumuz üç yeni çalma listesi ile bu türü onurlandırmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Arabeski en çok Z Kuşağı dinliyor, üstelik koşarken bile arabeskten vazgeçemiyoruz

Arabeskin eskimeyen etkisi ve yeni müziklerle harmanlanan gücünden bahsetmişken Türkiye’de Spotify üzerinden arabesk müziğe dair dinlenme eğilimlerine baktık. İşte Türkiye’deki Spotify kullanıcılarının arabesk müzik dinleme alışkanlıklarına göz attığımızda öne çıkan çarpıcı veriler:

  • Türkiye’de başlığında “arabesk” geçen ve kullanıcılar tarafından oluşturulmuş 162 binin üzerinde çalma listesi bulunuyor.
  • 2022’de en çok arabesk dinleyen yaş grubu ise yüzde 46 ile 18-24 yaş grubu; yani Z kuşağı!
  • Türkiye’den ilginç bir arabesk dinleme verisi geliyor hazır mısınız? Koşu temalı çalma listelerinin içinde en az 1 tane arabesk türünde şarkı yer alıyor. Spor esnasında arabesk ile motivasyonumuzu artıracak kadar bu müzik türünün bağımlısı olduğumuz sonucunu çıkarmak mümkün!
  • 2022 yılında arabesk türündeki dinlemelerin yüzde 84’ü Türkiye’deki kullanıcılara ait.  Türkiye’den sonra en çok arabesk dinlenen ilk üç ülke Almanya, Hollanda ve Fransa olarak öne çıkıyor.

Müslüm Baba ve onun dillere destan Nilüfer’i tüm zamanlarda arabeskin zirvesinde!

Türkiye’de Spotify üzerinden derlenen verilere göre, tüm zamanların en çok dinlenen arabesk sanatçısı Müslüm Gürses olurken, yine tüm zamanların en çok dinlenen arabesk şarkısı ise Nilüfer oldu.

Peki 2022 yılının en çok dinlenen arabesk sanatçıları ve arabesk şarkılarını merak ediyor musunuz? İşte veriler:

2022 yılında Spotify’da arabesk türünde en çok dinlenen 10 sanatçı:

  1. Müslüm Gürses
  2. Ebru Gündeş
  3. Funda Arar
  4. Bergen
  5. Yıldız Tilbe
  6. İbrahim Tatlıses
  7. Ebru Yaşar
  8. Hakan Altun
  9. Cengiz Kurtoğlu
  10. Azer Bülbül

2022 yılında Spotify’da arabesk türünde en çok dinlenen 10 şarkı:

  1. Al Sevgilim – Funda Arar, Semicenk
  2. İçime Ata Ata – Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş
  3. Sen Affetsen – Bergen
  4. Cennet – Ebru Gündeş
  5. Seni Yazdım – Müslüm Gürses
  6. Yediverenim – Funda Arar
  7. Nilüfer – Müslüm Gürses
  8. Sabah Olmadan – Güllü
  9. İnsan Dertli Olunca – Bergen
  10. Benim İçin Üzülme – Bergen

Spotify Hakkında

Spotify, 2008’de kurulduğu günden bu yana, müzik dinleme alışkanlıklarını sonsuza dek değiştirdi. 80 milyonun üzerinde şarkıyı ve 4 milyondan fazla podcast’i ücretsiz olarak keşfedebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz. Ya da Spotify Premium ile offline mod, gelişmiş ses kalitesi, Spotify Connect ve reklamsız müzik deneyimi gibi özelliklere erişim sağlayabilirsiniz. Spotify bugün, 183 pazardan 188 milyonu Premium üye olmak üzere 433 milyonun üzerindeki kullanıcı sayısı ile dünyanın en popüler dijital müzik hizmet platformudur.

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