Türkiye Yüzyılı’nda büyük hedef: 450 milyar dolar ihracat

Türkiye’nin dış ticaretteki yükselişi ve gelecek hedefleri, İstanbul’da ASAD tarafından düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Dış Ticaret Politikamız” konferansında değerlendirildi. Konferansta Türkiye’nin ihracat performansı, küresel ticaretteki fırsatlar ve 2029 yılı hedefleri öne çıktı.

İhracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru

Türkiye’nin mal ihracatı 2002’de 36,1 milyar dolar seviyesindeyken 2025’te 273,4 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatı ise aynı dönemde 14 milyar dolardan 124,9 milyar dolara ulaştı.

İmalat sanayisi ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı da yüzde 30,4’ten yüzde 43,5’e çıktı. Türk Eximbank aracılığıyla ihracatçılara sağlanan desteğin 2026 yılının eylül ayı itibarıyla 49,6 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Hedef 2029’da 450 milyar dolar

Türkiye’nin ihracat başarısını daha ileriye taşımak amacıyla ihracatçıların finansmana erişiminin güçlendirilmesi, katma değerli üretimin desteklenmesi, serbest ticaret anlaşmalarının genişletilmesi ve yeni pazarlara açılınması hedefleniyor.

2029 yılı için mal ve hizmet ihracatının toplamda 450 milyar dolara ulaştırılması amaçlanıyor. Küresel ekonomide korumacılık ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin üretim kapasitesinin, teknoloji altyapısının ve ticari diplomasi gücünün geliştirilmesi öncelikler arasında yer alıyor.

Türkiye’nin dış ticarette daha güçlü bir konuma ulaşması için üretim, ihracat ve yüksek teknoloji odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanıyor.