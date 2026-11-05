Türkiye Sabaha Karşı Peş Peşe Sallandı! İki İlde Deprem

Türkiye’de sabaha karşı meydana gelen iki ayrı deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre ilk deprem Afyonkarahisar’da, ikinci deprem ise Adana’da kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR DİNAR’DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre saat 03.23’te merkez üssü Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

18 DAKİKA SONRA ADANA KOZAN SALLANDI

Afyonkarahisar’daki depremin ardından 18 dakika sonra bu kez Adana’dan deprem haberi geldi.

Saat 03.41’de merkez üssü Kozan ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. AFAD, depremin yerin 10,94 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu.

Böylece Türkiye, sabaha karşı 18 dakika arayla iki ayrı depremle sarsıldı.