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TÜRKİYE KARA PARA AKLAMA CENNETİ

TÜRKİYE KARA PARA AKLAMA CENNETİ
Simay Ohara
Simay Ohara( simay.ohara@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2023 - 15:18
DEVLETİN GİZLİ YAPILANMASI PAY ALAMYINCA FİŞİ ÇEKTİ 
Her şey göründüğünün tersi hiçbir şey göründüğünün tersi değildir, içerisinde bulunduğumuz bu çağ Engin ve Dilan’a gelene kadar daha çok sorgulanması ve araştırılması gereken konulara ışık tutuyor. Olaya şöyle bir açıklık getirmek istiyorum, bu olaylar medya unsuru olmadan yaklaşık 3 ay önce Polatlara derin devletin gizli mafyaları çöktü. Herkesin kendi arasında konuştuğu kara para aklama iddialarını duyan bir mafya kendisine pay almak için bu iddianın peşini bırakmadı her şeyi tüm detaylarıyla araştıran derin devletin gizli örgütü içerisinde bulunan mafya Polatlardan pay almak istedi. Kimse pay vermek istemez ki vergi kaçırıyorsa… ( Sözüm müstahak olan meclisten dışarı )
YENİ NESİL FETÖ – AYYILDIZ TİM 
 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan bu örgüt sistemi Türkiye’nin derin işlerine bakan mafyaları hackerleri hatta devletin her türlü gizli kaçak sırlarını bilen takip eden insanların açıklarını bulup bunları devletin çıkarlarına kullanan bir örgütten söz ediyoruz. Bu gibi yapılanmalar ülke içerisinde zengin ve lüks hayat yaşayan insanların peşine düşerek kendisine pay ve hak almaya çalışırlar. Söz konusu Dilan ve Engin polatın  iş yerinde silahlarla saldıran hatta telefonla arayıp o şube benim diyen mafya onların sandığı gibi yoldan geçerken uğrayan bir mafya değildir. Arkasında devletin pis işlerini yapan temizlikçilerin bulunduğu gizli yapılanma kendisine meyve veren ağacın bahçesinden pay alamayınca ağacı kökünden sökmeyi tercih etti. Fişi çektiler hepsine el koydular eğer engin Polat ve Dilan Polat bu konuyu araştırsaydı yaklaşık 3 ay önce şikayetçi olmak yerine bedava isteklerini yerine getirseydi belki şube verseydi artık istekleri her ne ise şu an tutuklanmamış olacaktı. Ayyıldız tim adı altında bulunan gizli başka örgütlenmeler ülkenin ayakta kalması için zaten her türlü kaçak faaliyeti arkalarında güç aldıklarıyla yapıyor…
SEDAT PEKERİN SÜLEYMAN SOYLU AÇIKLAMASI 
 
İstanbul’da 16-17 yaşındaki genç kızlara ev alıp siyasetçilerin bu şekilde burs verdiği bir toplumda özellikle uyuşturucu satan bir polisin kendisini ihbar etmesi üzerine öldürülen bir genç kız aradığı hak , hukuk ve adaletken kolay lokmayı avlıyor işinize gelmeyeni üzerini kapatıp geçiyorsunuz. Silivri cezaevinde bulunduğu söylenen Adnan Oktar hakkında bakanlık tarafından yapılan açıklama böyle bir şey yoktur , sorumluluk kabul etmiyorum şeklinde yerel bir gazeteye açıklama verdikten sonra MIT ajanların gelip cem Garipoğlu’nu kaçırıp yerine başka birini cezaevine hücreye kapatıp ölüm süsü verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz ? Medya unsuru olan Dilan ve Engin Polat eğer ki diğer konular ile kıyasa girilirse içlerinde en masum olanı…
Vergi vermek ülkemizde hepimizin şerefi ve namusu demektir. Ülkemizi güvende tutan şehitlerimiz askerlerimizin uğruna burada rahat nefes alıyorsak savaşsız ve güvende huzurla yaşayabiliyorsak ödenen vergiler sayesindedir. Ekonomik koşullar ve siyası olguları belirleyen de biziz. Seçim her zaman yaratır bazen reddettiğimiz gerçekler bile bir bakarsınız sizi yönetir olmuş. Farkındalığın esas olduğu bu çağ biz gençler olarak sessizliğimizi bozmazsak yarattıkları ve yaratacakları illegal düzende karabasanlar gibi fink atmaya devam edecek… Ülkede ne doktor ve doğru düzgün insan kalmadı gençler beyin göçü yapıyor başarılı insanlar bu ülkede geleceğinin çalındığının zaten farkında… Sonunda… Kendiniz gibi kendiniz gibilerle kalacaksınız…
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