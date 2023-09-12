Türkiye Japonya’ya da kaybetti! Stefan Kuntz topun ağzında

EURO 2024 elemelerinde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı’mız son oynanan maçta Ermenistan ile berabere kalmıştı. Millilerimiz şimdi de hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geldi ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı. Maç boyunca teknik direktör Stefan Kuntz istifaya davet edildi.

EURO 2024 elemelerinde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımı’mız son oynanan maçta Ermenistan ile berabere kalmıştı. Millilerimiz şimdi de hazırlık maçında Japonya ile karşı karşıya geldi ve sahadan 4-2 mağlup ayrıldı.

Millilerimizin golleri Ozan Kabak ve Bertuğ Yıldırım’dan geldi. Japonya’ya galibiyeti getiren golleri Atsuki İto, Nakamura (2) ve Junya Ito kaydetti.

STEFAN KUNT İSTİFA SESLERİ!

Ermenistan maçında oynanan futbol ve alınan skorun ardından eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Stefan Kuntz, Japonya maçında istifaya davet edildi. Özellikle skorun 3-0’a gelmesinin ardından Alman teknik adam aleyhinde olan tezahüratlar daha yüksek sesle söylendi.

FARKLI 11 SAHADA

Hazırlık maçında Belçika’nın Genk şehrinde Japonya ile karşı karşıya gelen A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Stefan Kuntz, Ermenistan ile oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri karşılaşmasına göre ilk 11’de 9 değişikliğe gitti.

Ay-yıldızlı ekipte, Ermenistan maçında ilk 11’de sahaya çıkan Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Cenk Özkacar, İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ın yerine bu mücadelede; Uğurcan Çakır, Onur Bulut, Ozan Kabak, Mert Müldür, Salih Özcan, Salih Uçan, Yusuf Sarı, İrfan Can Kahveci ve Bertuğ Yıldırım ilk 11’de yer aldı.

Ermenistan maçında ilk 11’de yer alan Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü ise Japonya maçında da aynı şansı buldu.

YUSUF SARI’NIN İLK HEYECANI

Ay-yıldızlı ekibin Japonya ile oynadığı karşılaşmada ilk 11’de yer alan Yusuf Sarı, ilk kez A Milli Takım formasını giydi.

Elemelerdeki son Ermenistan karşılaşmasında forma şansı bulamayan Yusuf’a, teknik direktör Stefan Kuntz, bu kez ilk 11’de şans verdi.

Ermenistan maçında milli takıma beraberliği getiren golü atan Bertuğ Yılmaz da A Milli forma ile ikinci maçına Japonya karşısında çıktı.

JAPONYA’DAN 10 DEĞİŞİKLİK

Japonya Milli Takımı, 3 gün önce Almanya’yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmaya göre ilk 11’inde 10 değişikliğe gitti.

Teknik direktör Hajime Moriyasu, 1’i zorunlu toplam 10 değişiklikle takımını sahaya sürdü. Asya temsilcisinde Almanya maçında ilk 11’de forma giyen Ueda, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Japonya’da Osaka, Sugawara, Itakura, Tomiyasu, Morita, Endo, Junya Ito, Kamada ve Mitoma ise yedek kulübesinde yer aldı.

Almanya maçında ilk 11’de görev alan Hiroki İto, Türkiye karşısında da ilk 11’de şans buldu.

Japonya Teknik Direktörü Moriyasu Türkiye karşısında ayrıca Kosuke Nakamura, Maikuma, Taniguchi, Machida, Tanaka, Atsuki İto, Doan, Kubo, Keito Nakamura ve Furuhashi’yi ilk 11’de görevlendirdi.