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Türkiye Güzeli Şevval Şahin denizde romantik anlar yaşadı

Türkiye Güzeli Şevval Şahin denizde romantik anlar yaşadı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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29 Temmuz 2023 - 15:33

Bodrum’da tatil yapan Şevval Şahin-Murat Kazancıoğlu çifti, sabah erken saatlerde plaja indi. Denize giren âşıklar, suda birbirlerini öpücüklere boğdu.

Türkiye Güzeli Şevval Şahin denizde romantik anlar yaşadı - Sayfa 1

2018 yılında Türkiye güzeli seçilen 23 yaşındaki Şevval Şahin, Yalıkavak’ta objektiflere yansıdı. Sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile birlikte tatil yapan Şahin, sabah erken saatlerde plaja indi. Şevval Şahin, sıcaktan bunalınca sevgilisiyle birlikte kendisini Bodrum’un serin sularına bıraktı. Aşıklar, suda romantik anlar yaşadı.

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Türkiye Güzeli Şevval Şahin denizde romantik anlar yaşadı - Sayfa 2

Habertürk’te yer alan habere göre; bir hayli neşeli olduğu görülen Şevval Şahin, sudan çıktıktan sonra sevgilisiyle birlikte şezlongta güneş banyosu yaptı. Şahin ile Kazancıoğlu, birbirlerini öpücüklere boğdu.

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İşte çiftin tatilinden kareler;

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Türkiye Güzeli Şevval Şahin denizde romantik anlar yaşadı - Sayfa 12
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