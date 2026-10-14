Türkiye genelinde yağış şiddetini artırıyor: İstanbul’da fırtına ve sel alarmı!

Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul’da dün öğleden sonra başlayan yağışın bugün şiddetini artıracağı tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

İstanbul’da etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı alt geçitleri su basarken yollarda göletler oluştu ve trafikte aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin haritasına göre, Türkiye genelinde yağışların etkisini daha da artırması bekleniyor.

Türkiye’nin birçok iline sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımladı.

Kocaeli, Sakarya ve Yalova için ise turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’nin açıklamasına göre, öğle saatlerinden sonra Bursa’nın bazı bölgelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da ise yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

AKOM’dan İstanbul için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası, İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıklarının sert şekilde düşmesine neden oldu.

Hafta sonu 28 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların İstanbul’da bugün 17 dereceye, cuma günü ise 14-15 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), kent genelinde kuvvetli fırtına ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Dün aralıklarla etkili olan yağışların bugün itibarıyla kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Metrekareye 70 kilograma kadar yağış düşebilir

AKOM’un değerlendirmesine göre, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden ilerleyen yağışlı hava sistemlerinin Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olması bekleniyor.

Bugün saat 09.00’dan itibaren rüzgarın zaman zaman hızını artırarak saatte 50-80 kilometreye ulaşabileceği, kuvvetli fırtınayla birlikte sağanak yağışların görüleceği bildirildi.

Yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle İstanbul’un bazı ilçelerinde metrekareye 40-70 kilogram arasında yağış düşebileceği tahmin ediliyor.

Avrupa Yakası’nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece; Anadolu Yakası’nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde yağışların daha kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul’un diğer bölgelerinde ise metrekareye 20-40 kilogram arasında yağış düşeceği öngörülüyor.

İstanbul Valiliği ilçe ilçe uyardı

İstanbul Valiliği de kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle vatandaşlara yönelik uyarıda bulundu.

Valilik açıklamasında, bugün sabah saatlerinden itibaren kent genelinde yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Avrupa Yakası’nda Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece, Eyüp, Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde ise yağışların bazı bölgelerde çok kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Yarın sabah saatlerinde Anadolu Yakası’nın doğusunda bulunan Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde de kuvvetli yağış görülebileceği ifade edildi.

Meteorolojik tahminlere göre yağışların aralıklarla cumartesi günü öğleden sonraya kadar sürmesi bekleniyor.

Sel ve fırtına riskine karşı dikkatli olunmalı

Kuvvetli yağış ve fırtınanın etkisiyle su baskınları, yollarda göllenmeler, ağaç ve çeşitli cisimlerin devrilmesi gibi olumsuzluklar yaşanabileceği belirtiliyor. Ulaşımda gecikmelerin de meydana gelebileceği değerlendiriliyor.

Yetkililer, özellikle uyarı yapılan ilçelerde yaşayan vatandaşların hava durumu duyurularını takip etmelerini, zorunlu olmadıkça riskli bölgelerde bulunmamalarını ve gerekli tedbirleri almalarını tavsiye ediyor.