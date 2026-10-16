Türk Halk Müziğinin Acı Kaybı: Soner Olgun 67 Yaşında Hayatını Kaybetti

Türk halk müziğinin tanınan isimlerinden Soner Olgun’dan acı haber geldi. Bir süredir pankreas kanseri nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki sanatçının hayatını kaybettiği bildirildi. Olgun’un vefat haberi, sanatçının sosyal medya hesabından duyurulurken sevenleri ve müzik dünyası yasa boğuldu.

Sağlık durumu ağırlaşmıştı

Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun’un sağlık durumu, ekim ayının ilk haftasında ağırlaşmıştı. 6 Ekim’de hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve entübe edilmişti.

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken, vefat haberi sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Olgun’un iletişim danışmanı Fulya İnandıklı’nın da yaptığı paylaşımla acı haber duyuruldu.

Eylül ayında da yüksek ateş şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Olgun, bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Ardından kendi isteğiyle evine dönen sanatçının sağlık durumu, ekim ayının başında yeniden kötüleşmişti.

Soner Olgun kimdir?

18 Haziran 1959’da Muğla’nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, eğitim hayatını Bornova Anadolu Lisesi’nde sürdürdü. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü’nden mezun oldu.

Müzik kariyerine genç yaşlarda adım atan Olgun, Türk halk müziğini modern enstrümanlar ve kendine özgü yorumuyla yeniden ele alan sanatçılar arasında yer aldı. Halk müziği ve taverna müziğine getirdiği farklı tarzla dikkat çeken sanatçı, güçlü sesi ve sahne performanslarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Kariyeri boyunca çok sayıda albüme imza atan Soner Olgun, kendine özgü müzik anlayışıyla müzikseverlerin hafızasında yer edindi.

Müzik dünyası yasa boğuldu

Uzun süredir kanser tedavisi gören Soner Olgun’un hayatını kaybetmesi, sanatçının sevenlerini derin üzüntüye boğdu. Kendine özgü yorumu ve müzik kariyeriyle tanınan sanatçı, geride eserlerini ve dinleyicilerinin hafızasında yer eden şarkılarını bıraktı.

Soner Olgun’un vefatı, Türk halk müziği dünyasında büyük bir kayıp olarak kayıtlara geçti.