Türk Futbolunda Tarihi Rekor! Arda Güler 100 Milyon Euroya Ulaştı

Real Madrid ve A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler, piyasa değerindeki yükselişle Türk futbolunda yeni bir rekora imza attı. 21 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 100 milyon euroya ulaşırken, Güler bu rakama çıkan ilk Türk futbolcu oldu.

İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen Arda Güler, kariyerindeki yükselişini piyasa değerine de yansıttı. Genç oyuncunun değerinin 100 milyon euro seviyesine çıkmasıyla birlikte Türk futbol tarihindeki en yüksek piyasa değerine ulaşan futbolcu unvanını elde ettiği belirtildi.

ARDA GÜLER ZİRVEYE YERLEŞTİ

Arda Güler’in 100 milyon euroluk piyasa değerine ulaşması, Türk futbolunda yeni bir dönüm noktası olarak öne çıktı.

Genç yıldızın ardından listenin ikinci sırasında Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız bulunuyor. Kenan Yıldız’ın 2025 yılında ulaştığı 75 milyon euroluk piyasa değeri, Arda Güler’in yeni rakamının 25 milyon euro gerisinde kaldı.

Listenin üçüncü sırasında ise genç milli futbolcu Can Uzun yer aldı. Uzun’un 2025 yılında 45 milyon euroluk piyasa değerine ulaştığı belirtildi.

DAHA ÖNCE 45 MİLYON EURO SEVİYESİNİ GÖRMÜŞLERDİ

Türk futbolunun önemli isimlerinden Çağlar Söyüncü ve Hakan Çalhanoğlu da kariyerlerinin farklı dönemlerinde 45 milyon euro seviyesinde piyasa değerine ulaşmıştı.

Arda Güler’in 100 milyon euroya çıkması ise daha önceki Türk futbolculara ait piyasa değeri rekorlarının oldukça üzerine çıkılması anlamına geldi.

Genç oyuncunun özellikle Real Madrid’deki performansının piyasa değerindeki yükselişte etkili olduğu değerlendiriliyor.

REAL MADRİD’DE İLK 11’İN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ OLDU

Arda Güler, Real Madrid’deki kariyerinde forma şansını giderek artırırken takımın önemli oyuncularından biri haline geldi.

Sezonun ilk 7 maçında 4 gole doğrudan katkı sağlayan milli futbolcu, hücumdaki üretkenliği ve oyun içindeki etkisiyle dikkat çekti.

21 yaşındaki futbolcunun Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun planlarında daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlaması da kariyerindeki yükselişin önemli göstergelerinden biri oldu.

REAL MADRİD KARİYERİNDE 19 GOL, 28 ASİST

Arda Güler, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplam 119 karşılaşmada görev yaptı.

Genç yıldız bu maçlarda 6 bin 241 dakika sahada kalırken, 19 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.

Böylece Arda Güler, İspanyol devindeki kariyerinde toplam 47 gole doğrudan katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ 2029’A KADAR DEVAM EDİYOR

Arda Güler’in Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

21 yaşında 100 milyon euroluk piyasa değerine ulaşan milli futbolcu, kariyerinin henüz başında Türk futbolunun ekonomik açıdan en yüksek değere ulaşan oyuncusu konumuna geldi.

Arda Güler’in Real Madrid’deki performansını sürdürmesi halinde piyasa değerinin ilerleyen dönemlerde nasıl bir seviyeye ulaşacağı ise futbol kamuoyunun yakından takip edeceği konular arasında yer alıyor.