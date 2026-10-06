Türk Futbolunda Gündem Olacak Destek! Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na Çiçek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na çiçek göndererek dikkat çeken bir mesaj verdi.

Bahçeli’nin gönderdiği çiçeğin üzerinde yer alan notta, Hacıosmanoğlu’na başarı dilekleri iletilirken, “Yalnız değilsin” ifadeleri kullanıldı.

Bahçeli’nin bu mesajı, Türk futbolunun gündeminin yoğun olduğu bir dönemde Hacıosmanoğlu’na yönelik destek mesajı olarak değerlendirildi.

BAHÇELİ’DEN HACIOSMANOĞLU’NA ÇİÇEK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’na bir buket çiçek gönderdi.

Çiçekle birlikte iletilen mesajda, Hacıosmanoğlu’na başarı dileklerinde bulunuldu.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, başarı dileklerimle. Yalnız değilsin.”

Bahçeli’nin kısa ancak dikkat çeken mesajında özellikle “Yalnız değilsin” ifadesinin kullanılması öne çıktı.

TFF’DEN BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da Bahçeli’nin gönderdiği çiçeğe ve desteğine teşekkür etti.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli’ye yönelik teşekkür mesajına yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Saygıdeğer Genel Başkanım Sayın Devlet Bahçeli’ye bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyor, ellerinden öpüyorum.”

DESTEK MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli’nin Hacıosmanoğlu’na gönderdiği çiçek ve beraberindeki mesaj, futbol gündeminde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun görev sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından gelen bu mesaj, Bahçeli’nin Hacıosmanoğlu’na yönelik desteğini kamuoyu önünde göstermesi açısından dikkat çekici bulundu.

Bahçeli’nin mesajında yer alan “Yalnız değilsin” ifadesi ise gönderinin en çok öne çıkan bölümü oldu.

HACIOSMANOĞLU TEŞEKKÜR ETTİ

Hacıosmanoğlu, kendisine gönderilen çiçeğin ardından Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti.

TFF’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda Bahçeli’nin desteğinin anlamlı olduğu vurgulanırken, Hacıosmanoğlu’nun teşekkür mesajı da kamuoyuyla paylaşıldı.

Türk futbolunun gündemindeki tartışmaların ve gelişmelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşen bu karşılıklı mesajlaşma, spor kamuoyunun da dikkatini çekti.