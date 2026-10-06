Türk Futbolunda Deprem! Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel Tutuklandı

Türk futbolunda hakemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Hakemler dosyası” olarak anılan soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki hakem, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan Kol ve Erel, daha sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

İKİ HAKEM DE TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından Yasin Kol hakkında “şike ve teşvik primi” suçundan, Göktuğ Hazar Erel hakkında ise “resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklama talebinde bulunuldu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde yapılan değerlendirme sonucunda her iki hakemin de tutuklanmasına karar verildi.

Böylece soruşturma kapsamında hakemler hakkındaki adli süreçte önemli bir aşamaya geçilmiş oldu.

YASİN KOL’UN MALİ HAREKETLERİ İNCELENDİ

Soruşturma dosyasında Yasin Kol hakkında hazırlanan bilirkişi değerlendirmesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) finansal incelemelerine de yer verildi.

Rapora göre Kol’un 2012-2026 yılları arasındaki banka hesaplarında toplam 5 bin 978 işlem gerçekleştirildi.

Bu işlemlerde hesaplardan yaklaşık 72,1 milyon lira çıkış gerçekleşirken, hesaplara yaklaşık 62,5 milyon lira giriş olduğu ve toplam işlem hacminin yaklaşık 135 milyon liraya ulaştığı belirtildi.

Raporda, Kol’un finansal hareketlerinde özellikle 2020 sonrasında belirgin bir artış görüldüğü, bu artışın 2024-2026 döneminde daha da hızlandığı ifade edildi.

2026 yılına ilişkin kayıtlarda yaklaşık 22,3 milyon lira girişe karşılık 40,8 milyon lira para çıkışı bulunduğu aktarıldı.

11 BANKADA 50 HESAP, 41 FARKLI IBAN

Bilirkişi raporunda Yasin Kol adına 11 farklı bankada toplam 50 hesap kaydı bulunduğuna ve 41 farklı IBAN numarasının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Banka kayıtlarında meslek bilgisi bölümünde “sporcu”, “güvenlik görevlisi”, “memur”, “polis/güvenlik görevlisi”, “özel güvenlik görevlisi”, “emniyet görevlisi”, “öğrenci” ve benzeri ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Raporda ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına göre Kol’un Mart 2018 ile Ağustos 2026 arasında bir üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı bilgisine yer verildi.

TFF’DEN GELEN ÖDEMELER DE RAPORDA

Yasin Kol’un Türkiye Futbol Federasyonu’ndan hakemlik faaliyetleri kapsamında ödeme aldığı da raporda değerlendirildi.

2018-2026 yılları arasındaki dış kaynaklı para transferlerinin yaklaşık 25 milyon 57 bin 733 liralık bölümünün Kol’un hesaplarına giriş yaptığı belirtilirken, bu tutarın yaklaşık 6 milyon 883 bin lirasının federasyondan geldiği aktarıldı.

Aynı dönemde çalıştığı üniversiteden de yaklaşık 2,5 milyon liralık ödeme aldığı ifade edildi.

Raporda, bu iki kurumdan gelen ödemelerin toplam girişler içerisindeki payının yaklaşık yüzde 37,45 olduğu, kalan yaklaşık 15 milyon 674 bin liralık kısmın ise gerçek kişiler ve diğer kurumlardan gelen transferlerden oluştuğu kaydedildi.

Bu transferlerin yaklaşık 4 milyon 985 bin liralık bölümünde açıklama kısmında “borç veya borç iadesi” ifadesinin bulunduğu belirtildi.

DİĞER HAKEMLERLE PARA TRANSFERLERİ DE İNCELENDİ

Bilirkişi raporunda Yasin Kol’un diğer hakemlerle gerçekleştirdiği para transferleri de mercek altına alındı.

Raporda, Kol’un aynı maçta görev yaptığı hakemlerle aynı adı taşıyan 64 farklı kişi veya kayıtla bankacılık transferinin bulunduğu, bunların 50’sinin birlikte görev yapılan maçın üç gün öncesi ile iki gün sonrası arasındaki dönemde gerçekleştiği belirtildi.

Bu transferlerin 47’sinin Kol tarafından yardımcı ve dördüncü hakemlere gönderilen 100 lira ile 5 bin lira arasındaki ödemeler olduğu aktarıldı.

Söz konusu ödemelerin 44’ünde Yasin Kol’un ilgili maçta hakem olarak görev yaptığı, 40 transferin ise maçın başlamasından sonra gerçekleştiği ifade edildi.

Raporda, ödemelerin hangi amaçla yapıldığının mevcut banka kayıtlarından kesin olarak belirlenemediği de belirtildi.

BAZI ŞÜPHELİLERLE PARA HAREKETLERİ TESPİT EDİLDİ

Raporda ayrıca Kol’un çeşitli suç kayıtları bulunan bazı kişilerle de para giriş ve çıkışlarının olduğu bilgisine yer verildi.

Bilirkişi incelemesinde, O.T. isimli kişiden 12 işlemle yaklaşık 1 milyon 880 bin lira, aynı isimle ilişkilendirilen bir vergi kimlik numarasından ise tek işlemle 100 bin lira geldiği ve karşı yönde bir transfer bulunmadığı aktarıldı.

K.S. isimli kişiye ise toplam 358 bin 900 lira gönderildiği belirtildi.

Bu finansal hareketler, soruşturma kapsamında diğer delillerle birlikte değerlendiriliyor.

“HAKEMLER DOSYASI” SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında farklı suçlamalara ilişkin incelemeler sürüyor.

Dosyada “eziyet”, “resmi belgede sahtecilik”, “güveni kötüye kullanma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlarına ilişkin iddialar araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinin değerlendirildiği belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı MHK üyeleri, hakemler ve gözlemcilerin soruşturma kapsamında suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirildi.

DAHA ÖNCE DE ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa’da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmişti.

Operasyonlarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, MHK Eğitim ve 4’üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFFHGD İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Bu isimlerden Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Sebahattin Şahin ve Ahmet Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Son olarak Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in de soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla dosyadaki şüpheli sayısı ve inceleme alanı genişledi.

Kol ve Erel’in de tutuklanmasıyla birlikte “Hakemler dosyası” soruşturmasındaki adli süreç yeni bir boyut kazandı.

Soruşturmanın kapsamının ilerleyen süreçte genişleyip genişlemeyeceği ve dosyada yeni kararların alınıp alınmayacağı yapılacak incelemelerin ardından netleşecek.